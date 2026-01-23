WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Nueva York declara el estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en las primeras horas del viernes el estado de emergencia por la inminente llegada de una tormenta de nieve y una ola de frío extremo que afectará a buena parte del estado, incluyendo áreas densamente pobladas y regiones rurales, según informó CBS News el 23 de enero de 2026. La medida, que entró en vigor de inmediato, busca anticipar riesgos para la población y garantizar la disponibilidad de recursos estatales ante el fenómeno climático.

De acuerdo con actualizaciones oficiales difundidas por el portal del Gobierno del Estado de Nueva York, el aviso contempla la activación de protocolos de emergencia, la movilización de equipos de limpieza y rescate, así como la coordinación entre distintas agencias estatales y locales. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional estima que zonas del oeste del estado recibirán entre 5 y 15 centímetros de nieve entre miércoles y jueves, mientras que en el norte podrían acumularse hasta 30 centímetros. Además, el sistema de nieve intensa retomará fuerza el jueves y viernes en áreas como Watertown y la meseta de Tug Hill, donde se esperan hasta 45 centímetros adicionales.

Las tormentas invernales y las olas de frío han sido un riesgo recurrente en el noreste de Estados Unidos durante los últimos inviernos, provocando interrupciones en servicios públicos y complicaciones en el transporte. Según CBS News, eventos similares en años recientes causaron cortes de energía, accidentes viales y la declaración de alertas por parte de los gobiernos estatales. La actual previsión incluye temperaturas que, con el efecto del viento, podrían descender hasta -40°C (-40°F) en la región norte durante la noche del viernes, con valores por debajo de cero en todo el estado hasta la próxima semana.

¿Qué zonas están en alerta y cuáles son las previsiones?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas advertencias de tormenta invernal y avisos de clima severo en Western New York, el norte del estado y el área metropolitana de Nueva York, según el monitoreo continuo de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia estatal. En el norte, la acumulación de nieve y el viento podrían generar condiciones de visibilidad nula, lo que representa un riesgo para la circulación vial y la logística de emergencia.

Para las áreas al sur del Lago Erie, se esperan entre 10 y 15 centímetros de nieve adicional durante el jueves y viernes. Las autoridades advierten que el descenso brusco de la temperatura a partir del viernes derivará en sensaciones térmicas negativas en todo el territorio, con registros extremos en la zona norte. El domingo y el lunes, un nuevo sistema tormentoso podría provocar fuertes nevadas en el sur del estado, incluyendo la ciudad de Nueva York y sus alrededores.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica acumulaciones de hasta 45 centímetros de nieve en zonas del norte como Watertown y Tug Hill, junto a temperaturas de -40°C con efecto del viento. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué medidas ha dispuesto el gobierno estatal?

El gobierno de Kathy Hochul activó el Centro de Vigilancia Estatal (State Watch Center), que funciona 24 horas, y mantiene en alerta a todos los equipos de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia. Según el comunicado oficial, los depósitos estatales están listos para desplegar vehículos, equipos y suministros de emergencia. El Departamento de Transporte ha destinado 3.692 supervisores y operarios a tareas de limpieza y mantenimiento de rutas; la flota disponible incluye 1.614 camiones quitanieves de gran tamaño, 149 de tamaño medio, 53 quitanieves de remolque, 337 cargadores grandes y 35 máquinas sopladoras de nieve.

La Thruway Authority, responsable de la autopista interestatal, cuenta con 685 operadores y supervisores, 345 camiones quitanieves, 10 quitanieves de remolque, 65 cargadores y más de 114.000 toneladas de sal almacenadas para el tratamiento de las carreteras, según informó el organismo en su última actualización. Los sistemas de información en tiempo real se mantienen activos a través de la aplicación móvil y redes sociales oficiales.

¿Cómo afecta esto a la población y cuáles son las recomendaciones oficiales?

Las autoridades recomiendan a los residentes limitar los desplazamientos y evitar salir salvo en casos imprescindibles. El comunicado oficial advierte que “el frío extremo representa un riesgo considerable; es fundamental que los neoyorquinos se preparen para garantizar su seguridad”, según declaró Kathy Hochul a través del canal institucional. La gobernadora agregó: “Vístanse adecuadamente si salen al exterior, dispongan de suministros y sigan la evolución de los pronósticos locales. El clima severo no discrimina: prepárense con anticipación”.

Entre las medidas sugeridas, el Departamento de Salud recomienda protegerse de la hipotermia y la congelación, revisar las instalaciones de calefacción y evitar el uso incorrecto de generadores eléctricos. El Departamento de Servicios Públicos mantiene contacto con las compañías eléctricas reguladas, que tienen disponibles 5.500 trabajadores para tareas de evaluación, respuesta y reparación de daños, siguiendo los lineamientos de seguridad y atención al consumidor.

El Código Azul estatal se activa automáticamente cuando la temperatura y el efecto del viento descienden por debajo de 0°C (32°F), lo que obliga legalmente a los distritos locales de servicios sociales a extender horarios y garantizar refugio para personas en situación de calle. Las autoridades estatales despliegan más de 3.600 operarios, 1.600 camiones quitanieves y miles de toneladas de sal para asegurar la limpieza y el mantenimiento de rutas clave. (REUTERS/Lindsay DeDario/ARCHIVO)

¿Qué recursos y canales de información están disponibles?

Para emergencias y alertas meteorológicas, los neoyorquinos pueden inscribirse enviando su código de condado o distrito al 333111, sistema que provee actualizaciones en tiempo real a través de mensajes de texto. El portal 511ny.org ofrece información de tráfico, rutas y condiciones de las carreteras. Los canales oficiales del estado y de la Thruway Authority en redes sociales proveen avisos sobre cierres viales y recomendaciones de tránsito.

En caso de cortes de energía, las empresas de servicios públicos brindan líneas directas para reportar incidentes y recibir información sobre el restablecimiento del suministro. El listado completo de números de emergencia se encuentra en el portal de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia.

¿Qué acciones se han dispuesto para proteger el ambiente y actividades recreativas?

El Departamento de Conservación Ambiental coordina la gestión de residuos y la disposición de nieve para evitar obstrucciones y contaminación de fuentes de agua. Recomienda a operadores públicos y privados evitar arrojar nieve en arroyos y ríos, ya que puede causar represamientos y posibles inundaciones. Además, se mantiene la vigilancia sobre las áreas de montaña y senderismo, con advertencias para evitar rutas de altura y cruzar cursos de agua durante el temporal.

El Departamento de Parques, Recreación y Preservación Histórica mantiene a su personal y equipos en alerta y recomienda consultar el sitio parks.ny.gov o la aplicación NY State Parks Explorer para verificar horarios y accesibilidad de los parques estatales. Recomiendan a la población limitar desplazamientos, usar ropa adecuada, revisar sistemas de calefacción y seguir las actualizaciones de pronóstico en tiempo real. (REUTERS/Kena Betancur/ARCHIVO)

¿Cuál es el impacto esperado y qué puede ocurrir en los próximos días?

Las autoridades prevén interrupciones en el transporte, demoras en los servicios y posibles cortes de energía en sectores afectados por la acumulación de nieve y el descenso de las temperaturas. Según CBS News, el monitoreo de la tormenta es permanente y las agencias estatales evalúan la necesidad de reforzar la asistencia y el despliegue de recursos, especialmente si el sistema que se aproxima el fin de semana se intensifica en el sur del estado.

La población de Nueva York deberá permanecer atenta a los canales oficiales y adoptar las precauciones recomendadas durante la vigencia de la emergencia. Las autoridades estatales y municipales continuarán informando sobre la evolución del fenómeno y la disponibilidad de ayuda, en función de las condiciones que se presenten.