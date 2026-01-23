WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El primer encuentro trilateral en Abu Dabi busca avanzar en el plan promovido por Donald Trump y resolver la disputa territorial en el Donbás

Negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieron este viernes en Abu Dabi para mantener las primeras negociaciones directas sobre el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de poner fin a la guerra que se extiende desde hace casi cuatro años. El encuentro, que continuará el sábado según confirmaron fuentes oficiales a la agencia rusa TASS y el Ministerio de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), marca un nuevo intento diplomático tras meses de estancamiento y recurrentes hostilidades en el este ucraniano.

El punto central del diálogo es la disputa territorial sobre el Donbás, región cuya soberanía sigue siendo reclamada por Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró que la posición rusa “es bien conocida” y exige la retirada de las fuerzas ucranianas de ese territorio. “Esta es una condición muy importante”, declaró Peskov, en línea con lo expresado por el Kremlin tras la reciente reunión en Moscú entre el presidente ruso Vladímir Putin y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Moscú mantiene que no aceptará un alto el fuego hasta que se resuelva la cuestión territorial, haciendo referencia a la “fórmula consensuada en Anchorage” acordada en la cumbre bilateral de agosto de 2025 entre Putin y Trump.

Las propuestas estadounidenses han variado durante las distintas fases del proceso. Inicialmente, Washington presentó un plan criticado en Kiev y en Europa occidental por percibirse como demasiado cercano a las exigencias rusas, mientras que versiones posteriores recibieron objeciones de Moscú al incluir la posibilidad de desplegar fuerzas de paz europeas. Las consultas en Abu Dabi se producen después de que Trump se reuniera con Volodímir Zelensky en el Foro Económico Mundial de Davos el jueves. Según fuentes ucranianas y estadounidenses, ambos líderes alcanzaron acuerdos preliminares sobre garantías de seguridad para Ucrania en el periodo posterior a la guerra.

El punto central del diálogo es la disputa territorial sobre el Donbás. Hamad Ryan Carter/UAE Presidential Court/via REUTERS

Las negociaciones trilaterales en Abu Dabi representan el primer cara a cara entre las partes para tratar el plan estadounidense, después de que las últimas reuniones presenciales entre negociadores rusos y ucranianos, celebradas en Estambul el verano pasado, se limitaran a acuerdos sobre el intercambio de prisioneros. El asesor del Kremlin Yuri Ushakov aseguró que Moscú “está genuinamente interesado en resolver la guerra por la vía diplomática”, aunque advirtió que, hasta que eso ocurra, “Rusia continuará logrando sus objetivos en el campo de batalla”.

Trump ha presionado en ocasiones para que Ucrania acepte términos que Kiev considera una capitulación y, el miércoles, manifestó su convicción de que Putin y Zelensky están cerca de alcanzar un acuerdo. “Creo que están en un punto donde pueden llegar a un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos —eso va para ambos—”, sostuvo el presidente estadounidense.

(Con información de AFP y EFE)