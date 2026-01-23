WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Frenó de golpe para esquivar un pozo en el acceso a Salto Grande y provocó un choque en cadena

Según describieron los efectivos policiales de la Comisaría Quinta de Concordia, en el lugar chocaron tres automóviles que iban en la misma dirección (oeste-este). Un Renault Clio detuvo su marcha bruscamente para evitar uno de los tantos pozos y fue impactado en su parte trasera por una camioneta Renault Oroch. Esta, a su vez, fue chocada por un Peugeot 207.

El conductor del Renault Clio fue trasladado en ambulancia, ya que manifestó dolores en su espalda. Se aguarda el carácter de las lesiones. El tránsito vehicular no se vio interrumpido.Fuente: Policía de Concordia – EER