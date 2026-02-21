DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un informe publicado por las Universidades de Wisconsin, Suiza y Pensilvania asegura que las personas que consumen alcohol leve o moderado tienen efectos negativos en la estructura cerebral.

Especialistas de las Universidades de Wisconsin, Suiza y Pensilvania publicaron un informe en la revista Nature Communications en donde se analiza los efectos que produce el consumo de alcohol, incluso en niveles que la mayoría consideraría moderados (unas cuantos vasos de cerveza o copas de vino en la semana).

Si bien el consumo excesivo de alcohol se ha asociado con atrofia cerebral, pérdida neuronal y una mala integridad de las fibras de la sustancia blanca. Ahora, existe evidencia acerca de los efectos negativos en la estructura cerebral asociados con el consumo de alcohol de leve a moderado.

De acuerdo con la evidencia científica, encontraron asociaciones negativas entre la ingesta de alcohol y la macroestructura y microestructura del cerebro. Específicamente, la ingesta de alcohol se asocia negativamente con las medidas de volumen cerebral global, los volúmenes regionales de materia gris y la microestructura de la materia blanca. También puede conllevar otros riesgos para el cerebro.

Los científicos detectaron que las reducciones en el tamaño del cerebro relacionadas con la bebida reflejan un mayor envejecimiento del cerebro y cada unidad adicional de alcohol consumida por día se reflejó en un mayor efecto de envejecimiento del mismo.

Los científicos subrayan que los hallazgos pueden incitar a los bebedores a reconsiderar cuánto beben. “Existe alguna evidencia de que el efecto de beber en el cerebro es exponencial -resumió Daviet-. Entonces, una bebida adicional en un día podría tener más impacto que cualquiera de las bebidas anteriores ese día. Eso significa que reducir el último trago de la noche podría tener un gran efecto en términos de envejecimiento cerebral”.

A veces cuando uno bebe, se pregunta o le preguntan: ¿no crees que estás bebiendo demasiado? ¿No crees que tendrías que hacer un tratamiento del alcohol? Estas preguntas se contestan diciendo: bebo poco, sólo unas cervezas. Pero hay que tener cuidado con esta respuesta. ¿Qué significa beber poco? ¿Qué significa beber sólo unas cervezas?

Para saber si es necesario iniciar un tratamiento del alcohol es importante conocer cuando dicho consumo es un problema. Existen diferentes tipos de consumo que van desde el consumo de riesgo hasta la dependencia.

Es como si camináramos sobre un línea, es decir, se trata de una continuidad, puedo pasar desde el consumo de riesgo a un consumo que signifique que dependo del alcohol en mi vida cotidiana.

Un primer tipo de consumo es el consumo de riesgo , se trata de un nivel o patrón de consumo de alcohol que puede causar daños en la salud si el hábito del consumo persiste, y es descrito por la OMS como consumo medio regular de 20 a 40g de alcohol diarios en mujeres (≈de 2 a 4 cervezas de 200cc) y de 40 a 60g diarios en hombres (de 4 a 6 cervezas de 200cc). Sería como si en nuestro cerebro hubiese un semáforo y estuviese en luz verde, pero nos está diciendo también lo siguiente: “Si sigues así, entonces es muy probable que necesites un tratamiento del alcohol”.

se define como un patrón en el beber que causa daños a la salud física o mental y está definido por la OMS como el consumo medio regular de 40g diarios de alcohol en mujeres (≈4 cervezas de 200cc), y más de 60g diarios en hombres(≈ más de 6 cervezas de 200cc). Por el otro, el consumo excesivo ocasional (binge drinking, en inglés), que puede ser particularmente perjudicial para la salud, es definido como el consumo, por parte de un adulto, de por lo menos 60g de alcohol en una sola sesión (≈ 6 cervezas de 200cc). En estas dos maneras de consumo, nuestro imaginario semáforo estaría en amarillo y nos dice: “Vas muy mal, ya es hora de frenar, mejor pide ayuda e inicia un tratamiento del alcohol. Dentro de este continuo queda por describir la dependencia del alcohol. Este tipo de consumo consiste en un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos en los cuales el uso del alcohol se transforma en prioritario para el individuo, en contraposición con otras conductas que en algún momento tuvieron mayor valor para él. Aquí es cuando nuestro semáforo está en rojo y el comienzo del un tratamiento del alcohol no sólo es preventivo sino fundamental para nuestro bienestar.

Lamentablemente muchas personas sólo piden ayuda cuando se llega a este tipo de consumo, aunque también es bueno saber que, afortunadamente, existen tratamientos eficaces contra la dependencia del alcohol.