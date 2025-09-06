Asamblea anual de ADEPA

La prensa argentina se reúne en Puerto Madryn. desde este miércoles y hasta mañana sabado deliberará en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, la 63ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). En la cita nacional de la industria periodística argentina, que se realiza por segunda vez en la provincia de Chubut (la primera vez fue en 1970, en Trelew), participarán directivos y editores de los medios impresos y digitales de todo el país. Las actividades tendrán lugar en el Hotel Rayentray, y los medios anfitriones son ADNSUR y Canal 12.

El motivo central de la Asamblea es analizar la situación de las libertades de expresión y de prensa en nuestro país, y emitir un informe sobre lo acontecido en el último semestre. Asimismo, se debatirá sobre la situación de la industria periodística en Argentina y en el mundo, a raíz de los desafíos a la sustentabilidad de los medios a partir de la evolución de la inteligencia artificial.

PRESENCIA DESTACADA: En el evento se encuentra participando la Concejala Claudia Villalba quien en JUGO DE NARANJA nos dara su impresión y avances en libertad de expresión que arroje el plenario.