Argentina se sumó a EE.UU. en un fuerte respaldo al nuevo presidente de Bolivia: “Abrazar el cambio”

El Gobierno se acopló a un comunicado del Departamento de Estado que mostró su disposición de “apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo”.

Argentina mantuvo su posición geopolítica con Estados Unidos y firmó un documento del Departamento de Estado del país norteamericano donde expresa su apoyo al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz, que se impuso este domingo en las elecciones. El Gobierno se acopló a otros siete países de la región: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

“Los países firmantes están dispuestos a apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión”, dice el texto que destaca al dirigente de centroderecha, al asegurar que “refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, señalando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”.

“Estamos comprometidos a trabajar de manera estrecha con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su gobierno para avanzar en los objetivos compartidos de seguridad regional y global, prosperidad económica y crecimiento que beneficien a todas nuestras naciones. Acogemos con beneplácito la renovada y proactiva participación de Bolivia en la búsqueda de soluciones a los desafíos regionales y globales”, finaliza el comunicado conjunto.

La victoria de Rodrigo Paz en Bolivia

Paz, un economista de 58 años, ganó el domingo el balotaje presidencial con 54,5% de los votos ante el exmandatario derechista Jorge Quiroga, según el cómputo oficial. Asumirá el gobierno el 8 de noviembre.

Una de las primeras declaraciones del nuevo mandatario tras su victoria fue su voluntad de reanudar las relaciones con Washington, rotas desde que el izquierdista Evo Morales expulsó al embajador estadounidense en 2008 bajo la acusación de conspirar con la oposición.

Así se encabeza el comunicado del Departamento de Estado de EEUU

Morales también retiró del país a la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Milei ya había manifestado su respaldo político y lo saludó en redes. “Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación. Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del “socialismo del siglo XXI” que tanto daño le ha hecho a nuestra región. Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”.

“Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región. Le deseo al presidente electo el mayor de los éxitos en su gestión”, concluyó.