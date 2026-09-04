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Connor StringerChief Washington Correspondent

Andy Burnham is set for a Falklands showdown.



Javier Milei, the president of Argentina, has announced sanctions on oil drilling off the Falkland Islands, a measure that will trigger a fresh row with Britain.



The offshore drilling industry in the region is spearheaded by Rockhopper Exploration, a British firm, and Navitas, an Israeli company.



Confirming the sanctions during a national address early this morning, Milei also said Britain was facing an immigration and economic “crisis” that meant Argentina would prevail in its claim to the Falklands.



Falkland residents had no right to self-determination, he added.



The move is Milei’s latest effort to capitalise on suggestions from Donald Trump that he would stay out of any future conflict if Argentina attempted to seize control of the territory.



On Monday, asked by reporters whether the US could change its stance on the islands, Trump said: “I always review every position – that’s just one of many.”



The threat of a change in the American position is among the measures that senior defence officials at the Pentagon are drawing up as an incentive to hit Nato’s 5 per cent spending pledge.



The sanctions on Falklands oil could become a flashpoint between Burnham and Trump, who are expected to meet for the first time this month.

Asi titulo el diario

Argentina impone sanciones a la perforación petrolera en las costas de las Malvinas.

Andy Burnham se prepara para un enfrentamiento en las Malvinas.

Javier Milei, presidente de Argentina, anunció sanciones a la perforación petrolera en las costas de las Islas Malvinas, una medida que provocará una nueva disputa con Gran Bretaña.

La industria de perforación en alta mar en la región está liderada por Rockhopper Exploration, una empresa británica, y Navitas, una empresa israelí.

Al confirmar las sanciones durante un discurso a la nación esta mañana, Milei también afirmó que Gran Bretaña enfrenta una “crisis” migratoria y económica que significa que Argentina prevalecerá en su reclamo sobre las Malvinas.

Agregó que los residentes de las Malvinas no tienen derecho a la autodeterminación.

Esta medida es el último intento de Milei por capitalizar las insinuaciones de Donald Trump de que se mantendría al margen de cualquier conflicto futuro si Argentina intentara tomar el control del territorio.

El lunes, al ser preguntado por los periodistas sobre si Estados Unidos podría cambiar su postura sobre las islas, Trump dijo: “Siempre reviso cada posición; esta es solo una de muchas”.

La amenaza de un cambio en la postura estadounidense figura entre las medidas que altos funcionarios de defensa del Pentágono están elaborando como incentivo para alcanzar el compromiso de la OTAN de reducir el gasto en combustibles fósiles en un 5 %.

Las sanciones al petróleo de las Malvinas podrían convertirse en un punto de fricción entre Burnham y Trump, quienes se reunirán por primera vez este mes.