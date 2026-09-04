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Milei anunció medidas por la explotación de petróleo en Malvinas y advirtió que existe un “peligro claro y urgente”. Anticipó sanciones contra empresas, una base naval integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El presidente Javier Milei anunció medidas por la explotación de petróleo en Malvinas y advirtió que la Argentina desplegará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales contra empresas involucradas en proyectos desarrollados sin autorización nacional. Durante una cadena nacional, anticipó además la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El mandatario colocó en el centro de su discurso el avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur y sostuvo que existe una situación que requiere una respuesta inmediata. “Hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó.

Las Malvinas son Argentinas | Cadena Nacional Presidente Javier Milei

Según Milei, la preocupación está vinculada con la posibilidad de que proyectos hidrocarburíferos avancen en aguas cuya soberanía reclama Argentina. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, sostuvo.

Sanciones contra empresas vinculadas con Malvinas

El Presidente anunció que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados por la Ley 26.659 contra quienes participen en iniciativas de exploración o extracción de hidrocarburos en áreas bajo control británico y reclamadas por la Argentina.

“A esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica”, manifestó.

El Gobierno buscará además reforzar los sistemas para identificar empresas y actores relacionados con esos emprendimientos. “Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores”, adelantó Milei.

La advertencia del Gobierno a las compañías

El mandatario anticipó que las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos desarrollados en las Islas Malvinas sin autorización argentina serán inhabilitadas para operar en territorio nacional. El alcance anunciado también contempla a proveedores y otros participantes de las iniciativas.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, sentenció.

Milei indicó que la Cancillería ya había enviado cerca de “180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”. Según explicó, esa estrategia será complementada ahora con nuevas herramientas sancionatorias.

Una base naval integrada en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios centrales estuvo relacionado con la política de Defensa. Milei anticipó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con dos objetivos prioritarios: avanzar en infraestructura naval y reforzar las telecomunicaciones.

“Firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”, anunció durante la cadena nacional.

El Presidente otorgó a esa obra un valor estratégico que excede la cuestión militar. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, afirmó.

Una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El paquete de medidas incluirá además una iniciativa que deberá ser debatida por el Congreso. Milei informó que enviará “con carácter urgente” un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles frente a actividades que el Estado argentino considera realizadas sin autorización.

Según anticipó, uno de sus puntos será la modificación de la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas contra compañías relacionadas con operaciones no autorizadas. El Presidente adelantó también que las consecuencias legales alcanzarán a quienes presten servicios a esos emprendimientos.

“Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran”, sostuvo. De esta forma, el Gobierno pretende extender el régimen sancionatorio a diferentes eslabones de las operaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía

Antes de presentar las medidas, Milei repasó los fundamentos históricos y constitucionales del reclamo argentino. Recordó la ocupación británica de 1833 y sostuvo que desde entonces el país mantuvo de manera permanente su posición sobre las islas.

El mandatario citó la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. También recordó que la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente, respetando el modo de vida de los habitantes y los principios del Derecho Internacional.

“La causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional”, enfatizó. Asimismo, señaló que Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y ha llamado a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones pacíficas.

El Gobierno destacó apoyos internacionales

Milei vinculó su estrategia sobre Malvinas con el reposicionamiento internacional que atribuyó a su administración. Aseguró que durante los últimos tres años Argentina consiguió “18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo” y presentó “más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido”.

En ese tramo introdujo uno de los elementos políticos más fuertes de su exposición: la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo. Recientemente, el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están reevaluando su posición histórica con relación a Malvinas”, expresó.

Milei interpretó esa situación como consecuencia de la relación construida con Washington. “Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”, sostuvo.

La mirada de Milei sobre el escenario geopolítico

Para el Presidente, ese escenario representó “un hecho inédito” y una muestra del cambio en el peso internacional de Argentina. Durante el discurso destacó los recursos naturales y la ubicación geográfica como activos centrales para las próximas décadas.

“Argentina, en términos dinámicos, es un país con recursos naturales, en una posición de importancia estratégica a nivel geográfico”, señaló. A esa evaluación agregó consideraciones sobre los problemas migratorios y de seguridad que, según su interpretación, atraviesan distintos países europeos.

En contraposición, Milei trazó un diagnóstico crítico sobre el Reino Unido. “Si evaluamos las condiciones estructurales del Reino Unido, en cambio, ellos se enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive”, afirmó.

“La Argentina no se quedará de brazos cruzados”

El mensaje presidencial combinó así la reivindicación histórica de la soberanía con anuncios destinados a responder al avance de proyectos económicos en las islas. Para Milei, permitir la explotación sin reaccionar generaría “un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.

También advirtió que la preocupación no se limita a un solo emprendimiento. “Lion es solo uno de los proyectos que están pasando en nuestras islas, existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina”, señaló.

La definición que atravesó la cadena nacional fue la decisión de incrementar la presión sobre esos actores. “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, afirmó Milei.

El Gobierno buscará traducir esa posición en sanciones, inversión estratégica en Tierra del Fuego y nuevas normas que deberán pasar por el Congreso.