Arabia Saudí cierra un oleoducto mientras los hutíes toman una isla, abriendo un nuevo frente en la guerra de Irán.

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Arabia Saudita anunció el viernes el cierre de un importante oleoducto un día después de haber sido atacado con drones, y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, capturaron una isla estratégica en la entrada sur del Mar Rojo, según informaron dos funcionarios, abriendo un nuevo frente en la guerra con Irán .

Los hutíes lograron sus mayores avances territoriales en años a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb , una de las principales rutas marítimas del mundo. Este avance podría reforzar la estrategia de Irán de elevar los precios mundiales del petróleo y el gas para presionar a Estados Unidos.

Arabia Saudí anunció el cierre del oleoducto Este-Oeste tras el ataque sufrido el día anterior. El Ministerio de Energía saudí calificó el cierre como una medida de precaución.

El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí atribuyó el ataque a varios drones procedentes de Irak. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias saudí, el reino afirmó que no respondería para dar al gobierno iraquí «la oportunidad de tomar las medidas necesarias». El gobierno iraquí condenó el ataque y ordenó una investigación.

Arabia Saudí y Estados Unidos bombardearon en julio a milicias respaldadas por Irán en Irak , tras culparlas de los ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes, reivindicados por los hutíes. Funcionarios regionales declararon a la agencia Associated Press que los hutíes ayudaron a las milicias iraquíes a planificar y ejecutar los ataques

El oleoducto se construyó en la década de 1980.

Construido en la década de 1980, el oleoducto Este-Oeste ha desempeñado un papel importante en la capacidad de Arabia Saudita para exportar petróleo tras la interrupción del estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán. A principios de junio, Arabia Saudita había duplicado con creces las exportaciones de petróleo desde el puerto del Mar Rojo, situado al final del oleoducto, superando los 5 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de Energía .

La captura de Mayun por parte de los hutíes , una pequeña y árida isla volcánica situada en el estrecho también conocido como Perim, fue confirmada por un alto mando militar del gobierno yemení reconocido internacionalmente y por un funcionario hutí. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.

Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha recurrido cada vez más al Mar Rojo para transportar su crudo al mercado, como alternativa al Estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando buques. Los esfuerzos de los hutíes por cerrar el canal de Bab el-Mandeb, de 28 kilómetros de ancho (17 millas), han complicado aún más esa ruta.

La captura de Mayun por parte de los hutíes , una pequeña y árida isla volcánica situada en el estrecho también conocido como Perim, fue confirmada por un alto mando militar del gobierno yemení reconocido internacionalmente y por un funcionario hutí. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.

Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha recurrido cada vez más al Mar Rojo para transportar su crudo al mercado, como alternativa al Estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando buques. Los esfuerzos de los hutíes por cerrar el canal de Bab el-Mandeb, de 28 kilómetros de ancho (17 millas), han complicado aún más esa ruta.

En un comunicado emitido el viernes, las fuerzas armadas hutíes se jactaron de sus avances a lo largo de la costa, sin mencionar la isla de Mokha ni el estrecho de Bab el-Mandeb. Prometieron intensificar la confrontación con Arabia Saudita, al tiempo que declararon que la navegación marítima es segura para todas las compañías, excepto para los buques saudíes.

Aun así, los mercados están nerviosos y los expertos han descrito a los hutíes como sumamente impredecibles. Esta semana, los precios del crudo volvieron a superar los 100 dólares por barril, lo que otorga a Teherán mayor poder de negociación.