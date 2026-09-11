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Arabia Saudí cierra un oleoducto mientras los hutíes toman una isla, abriendo un nuevo frente en la guerra de Irán.

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 Arabia Saudita anunció el viernes el cierre de un importante oleoducto un día después de haber sido atacado con drones, y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, capturaron una isla estratégica en la entrada sur del Mar Rojo, según informaron dos funcionarios, abriendo un nuevo frente en la guerra con Irán .

Los hutíes lograron sus mayores avances territoriales en años a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb , una de las principales rutas marítimas del mundo. Este avance podría reforzar la estrategia de Irán de elevar los precios mundiales del petróleo y el gas para presionar a Estados Unidos.

Arabia Saudí anunció el cierre del oleoducto Este-Oeste tras el ataque sufrido el día anterior. El Ministerio de Energía saudí calificó el cierre como una medida de precaución.

El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí atribuyó el ataque a varios drones procedentes de Irak. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias saudí, el reino afirmó que no respondería para dar al gobierno iraquí «la oportunidad de tomar las medidas necesarias». El gobierno iraquí condenó el ataque y ordenó una investigación.

Arabia Saudí y Estados Unidos bombardearon en julio a milicias respaldadas por Irán en Irak , tras culparlas de los ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes, reivindicados por los hutíes. Funcionarios regionales declararon a la agencia Associated Press que los hutíes ayudaron a las milicias iraquíes a planificar y ejecutar los ataques

El oleoducto se construyó en la década de 1980.

Construido en la década de 1980, el oleoducto Este-Oeste ha desempeñado un papel importante en la capacidad de Arabia Saudita para exportar petróleo tras la interrupción del estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán. A principios de junio, Arabia Saudita había duplicado con creces las exportaciones de petróleo desde el puerto del Mar Rojo, situado al final del oleoducto, superando los 5 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de Energía .

La captura de Mayun por parte de los hutíes , una pequeña y árida isla volcánica situada en el estrecho también conocido como Perim, fue confirmada por un alto mando militar del gobierno yemení reconocido internacionalmente y por un funcionario hutí. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.

Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha recurrido cada vez más al Mar Rojo para transportar su crudo al mercado, como alternativa al Estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando buques. Los esfuerzos de los hutíes por cerrar el canal de Bab el-Mandeb, de 28 kilómetros de ancho (17 millas), han complicado aún más esa ruta.

La captura de Mayun por parte de los hutíes , una pequeña y árida isla volcánica situada en el estrecho también conocido como Perim, fue confirmada por un alto mando militar del gobierno yemení reconocido internacionalmente y por un funcionario hutí. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.

Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha recurrido cada vez más al Mar Rojo para transportar su crudo al mercado, como alternativa al Estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando buques. Los esfuerzos de los hutíes por cerrar el canal de Bab el-Mandeb, de 28 kilómetros de ancho (17 millas), han complicado aún más esa ruta.

En un comunicado emitido el viernes, las fuerzas armadas hutíes se jactaron de sus avances a lo largo de la costa, sin mencionar la isla de Mokha ni el estrecho de Bab el-Mandeb. Prometieron intensificar la confrontación con Arabia Saudita, al tiempo que declararon que la navegación marítima es segura para todas las compañías, excepto para los buques saudíes.

Aun así, los mercados están nerviosos y los expertos han descrito a los hutíes como sumamente impredecibles. Esta semana, los precios del crudo volvieron a superar los 100 dólares por barril, lo que otorga a Teherán mayor poder de negociación.

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  • Giampaolo: “Antes de candidaturas, tenemos la obligación de acordar ideas comunes y soluciones” El expresidente del Concejo Deliberante de Concordia y dirigente del Partido Justicialista, Mariano Giampaolo, habló sobre la reconfiguración del peronismo, la necesidad de recuperar el rol de oposición y la construcción de una alternativa política basada en propuestas. “Hasta que no solucionemos los problemas concretos de la gente, es ofensivo que hablemos de candidaturas”, sostuvo. El dirigente del Partido Justicialista y expresidente del Concejo Deliberante de Concordia, Mariano Giampaolo, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y dejó definiciones sobre el presente del peronismo, el rol de la oposición y el escenario político de cara al futuro. #AnalisisLitoral, #Periodismo, #Medios, #LibertadDePrensa, #Noticias, #Opinion, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Actualidad, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @radiomitre, @rivadavia630, @rosariotres, @lavozcomar, @eloncecom
    42 minutos ago
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    51 minutos ago
  • 𝗖𝗥𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗦𝗧Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟. 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, ¿𝗤𝗨𝗜É𝗡 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗗𝗢? Enrique Cresto ya mira hacia 2027 y no esconde sus aspiraciones de llegar a la Gobernación de Entre Ríos. Tiene derecho a quererlo. Tiene derecho a criticar a Milei. Tiene derecho a cuestionar a Frigerio. Pero hay una pequeña cuestión: si quiere gobernar, también tendrá que aceptar que lo gobiernen las preguntas. Cresto cuestiona la recesión, el endeudamiento de las familias y la pérdida del poder adquisitivo. Bien. Pero entonces aparecen algunas preguntas incómodas: ¿qué pasó durante los años en que el peronismo tuvo el poder? ¿Por qué Argentina llegó a una inflación descontrolada, pobreza estructural y familias cada vez más endeudadas? ¿Por qué Concordia, después de tantos años de gobiernos peronistas, continúa apareciendo entre las ciudades con mayores niveles de pobreza? Y una más: ¿qué propone Cresto hacer distinto de lo que hizo su espacio político durante todos estos años? Porque decir que Milei se equivoca es fácil. Decir que Frigerio se equivoca también. Lo difícil es explicar qué haría uno mismo cuando tenga el poder. Cresto dice que “todos tenemos el bastón de mariscal”. Perfecto. Pero cuidado: el bastón de mariscal no viene con inmunidad para las preguntas. Si quiere ser gobernador, que se presente. Que compita. Que explique. Que muestre números. Que diga qué va a cambiar. Y que acepte que los entrerrianos también tienen memoria. 🔥 ¿VOS LE DARÍAS A CRESTO EL BASTÓN DE MARISCAL PARA GOBERNAR ENTRE RÍOS EN 2027? 👇 Sí o no. Y contanos por qué. #EntreRíos, #Cresto, #EnriqueCresto, #Concordia, #PolíticaEntreRíos, #EntreRíos2027, #Política, #Peronismo, #Frigerio, #Milei, #AnálisisLitoral, #LitoralArgentino
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