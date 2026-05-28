Allanaron pinturerías y la vivienda de un empresario en un barrio privado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Bordet

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El personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia concretó durante la tarde de este jueves 28 de mayo un total de cuatro allanamientos, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Gustavo Bordet y que es investigada por el fiscal José Arias.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías, se realizaron en dos sucursales de la pinturería “Colorshop” de Concordia, una ubicada sobre avenida San Lorenzo Este al 21 y otra sobre Urquiza y Salta.

Además, otro de los operativos tuvo lugar en el local “Super Color”, ubicado sobre la avenida Independencia al 350 en inmediaciones al barrio La Bianca, mientras que el restante allanamiento se concretó en una vivienda del barrio privado Altos de Zorraquín, en la zona norte de Concordia.

Esta última propiedad pertenece al empresario Salvador Carubia, señalado en la investigación como uno de los presuntos testaferros del exgobernador Gustavo Bordet.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, en la vivienda ubicada en el barrio privado la policía secuestró el teléfono celular de Caruba, dos notebooks y un pendrive, elementos que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación judicial.

En tanto, en los demás procedimientos los investigadores buscaban documentación y distintos elementos que podrían tener relación con la causa que lleva adelante el fiscal Arias.

Vale recordar que a comienzos del mes de mayo ya se habían realizado allanamientos vinculados a esta misma investigación, incluyendo procedimientos en la vivienda del exgobernador Bordet, ubicada sobre calle Urquiza al 867, además de una propiedad lindera y otra vivienda situada en el barrio Villa Zorraquín.