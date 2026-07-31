Tras varios días de monotonía meteorológica en el este argentino, una ciclogénesis le pone punto final a julio con lluvias y tormentas, mientras sigue soplando fuerte el viento en el NOA y nevando en la cordillera.

Julio de 2026 ha sido un mes donde vivimos casi todas las estaciones del año en diferentes regiones de Argentina.

La primera mitad del mes dejó heladas generalizadas y olas de frío en diferentes ciudades, en tanto que la segunda, estuvo caracterizada por regiones afectadas por un zonda persistente, nieblas, nubes bajas y lloviznas aisladas en otras. Las irrupciones de aire frío polar brillaron por su ausencia, permitiendo que extensas regiones de Argentina gozaran de temperaturas templadas para la época.

La monotonía meteorológica de los últimos días en el este del país tiene los días contados.

Un profundo sistema de baja presión avanza desde el Pacífico y va a desordenar el mapa del tiempo argentino entre el jueves y el sábado, con una ciclogénesis que los modelos ECMWF y GFS ya ven con bastante acuerdo frente a las costas bonaerenses.

Tiempo cambiante hasta el jueves

Hasta el miércoles habrá pocos cambios en el centro del país: mucha nubosidad, nieblas matinales que reducen la visibilidad y máximas entre 15 °C y 22 °C, mientras que el NEA persiste con tormentas y máximas que pasarán de 30 a 26 °C.

El NOA con alerta por tiempo ventoso para hoy, con ráfagas de hasta 100 km/h, comenzará a normalizarse mañana. Sobre la cordillera cuyana, seguirán las nevadas intensas y las complicaciones asociadas a este tipo de eventos.

En la Patagonia el panorama es otro. Hoy, lluvias en el Alto Valle —incluso alguna tormenta aislada, algo poco frecuente en pleno julio— y nieve en la meseta y cordillera neuquina. El miércoles llega una tregua temporaria, con cielo más despejado y un aire helado que, en el centro de Chubut, dejará temperaturas por debajo de 7 °C bajo cero.

El jueves 30 comienza a darse vuelta el tablero. El viento norte inyectará humedad sobre la franja central, en tanto que la entrada de un nuevo sistema frontal descargará nevadas y ráfagas fuertes sobre la alta cordillera de Cuyo y la Patagonia, con acumulaciones importantes entre Esquel, Bariloche y San Martín de los Andes. La nieve se extenderá hacia el norte, afectando también al extremo oesde del NOA.

Golpe de timón el último día de julio

El viernes 31 es el día para marcar en el calendario. Se gesta una ciclogénesis sobre el centro del país, que avanzará desde Córdoba hacia el sur de Santa Fe en la noche, activando zonas con precipitaciones importantes en sectores de esas provincias, Entre Ríos y Buenos Aires.

Mapa de precipitación acumulada hasta la noche del domingo 2 de julio, enfocado en las precipitaciones en el norte bonaerense, sur de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay, uno de los sectores más afectados por la ciclogénesis del fin de semana

El tramo más crítico de estos eventos lo podemos situar entre el final de la tarde y la madrugada del sábado en el norte bonaerense, el AMBA y el sur del Litoral, con lluvias moderadas a fuertes que podrían superar los 50 mm en pocas horas y focos aislados de granizo de distinto tamaño.

El sábado 1° la mejora llega rápido sobre Buenos Aires, pero el frente frío se corre al noreste y las tormentas ganarán terreno en el norte Entre Ríos y de Santa Fe, Corrientes, y Misiones, donde no se descartan fenómenos localmente fuertes, siendo algo menores en Chaco y Formosa.

Mapa de precipitación acumulada hasta el domingo 2 de agosto en el norte de Argentina. Una ciclogénesis y un frente frío serán los mayores aportantes de mm de precipitación.

El domingo 2, gran parte del país quedará más tranquilo, con el foco de lluvias ya prácticamente disipado sobre el Litoral. Sin embargo, persistirán las nevadas en la cordillera norpatagónica y en Cuyo, con nevadas en la meseta chubutense.

La de los próximos días, será una situación meteorológica para seguir de cerca. La app y la web de Meteored, te mantienen informado minuto a minuto .