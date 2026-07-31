El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta ascendió a 57, según informaron fuentes policiales, en el marco de la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos para intentar cruzar al continente europeo. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.000 migrantes retornaron durante este viernes a Marruecos, de un total aproximado de 50.000 que ingresaron de forma irregular en los últimos días.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como un “ataque” y una “violación de la integridad territorial de España”. Durante una comparecencia pública en Ceuta, aseguró a los habitantes de la ciudad que el Gobierno utiliza todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia.