Nació en el Zoológico de Ichikawa, en Japón, pero fue rechazado por su madre. Hoy es viral por su vínculo con un peluche de apego.

En el Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, la vida de Punch comenzó con una dificultad que marcaría sus primeros meses. Este mono japonés, también conocido como “mono de nieve”, nació el 26 de julio de 2025 y fue rechazado por su madre biológica poco después del parto. La situación obligó a los cuidadores a intervenir de inmediato para garantizar su supervivencia física y emocional.

El rechazo materno no es inusual en contextos de cautiverio. Puede estar asociado al estrés ambiental o a la inexperiencia de madres primerizas. Sin embargo, para una cría de primate, la ausencia de contacto constante implica un riesgo considerable. En estado natural, los pequeños permanecen aferrados al pelaje de su madre durante gran parte del día, una interacción que regula su temperatura, ritmo cardíaco y sensación de seguridad.

Ante esa carencia, el equipo del zoológico implementó una estrategia de contención: le entregaron a Punch un peluche con forma de orangután que cumple la función de “madre sustituta”. Lejos de ser un simple juguete, el objeto se transformó en un elemento clave para su estabilidad emocional.

Cómo se hizo viral Punch, el mono japones que enternece a todos con su peluche de apego

En febrero de 2026, videos del pequeño aferrado a su muñeco comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se volvieron virales. En las imágenes se lo ve caminar, descansar y refugiarse en el peluche, un comportamiento que ayuda a reducir el estrés y fortalecer su desarrollo.

La historia volvió a captar atención internacional cuando se difundió un video donde un mono adulto lo reprende y lo aparta con firmeza. Las imágenes generaron preocupación, pero desde el zoológico aclararon que se trata de interacciones habituales en la estructura social de los monos. Punch se acercó a otra cría y recibió el llamado de atención de su madre, una conducta que forma parte del aprendizaje jerárquico dentro del grupo.

Con el paso de las semanas, las señales de integración comenzaron a aparecer. Cuidadores observaron a un adulto de la manada realizando grooming sobre Punch, un gesto fundamental en la cohesión social de los primates y un indicio de aceptación.

El objetivo del equipo es que el pequeño logre integrarse plenamente a su comunidad y reduzca progresivamente su dependencia del peluche. Mientras tanto, su historia continúa despertando empatía en todo el mundo y poniendo el foco en los desafíos del cuidado y la conservación de especies en cautiverio.