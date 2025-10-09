Villa Paranacito presenta su Fiesta Provincial de Carrozas Náuticas

El próximo 16 de octubre a las 14:00 hs, la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844, CABA) será sede de la presentación de la Fiesta Provincial de Carrozas Náuticas, el evento más representativo de Villa Paranacito, en el corazón del Delta entrerriano. Esta celebración combina arte, tradición y espíritu comunitario, siendo una de las expresiones más originales de la identidad isleña.

Desde 1981, la Fiesta de Carrozas Náuticas transforma el río en un escenario de luz, color y creatividad. Cada año, embarcaciones especialmente decoradas desfilan ante miles de espectadores, mostrando el talento y la dedicación de estudiantes, familias e instituciones locales que trabajan durante meses para dar vida a cada diseño.

Durante el encuentro en Buenos Aires, se brindarán detalles sobre la edición 2025, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre en Villa Paranacito. Con entrada libre y gratuita, el evento promete una experiencia única que atrae a visitantes de toda la región, consolidándose como un referente del turismo cultural entrerriano.

La actividad forma parte del calendario anual de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, que busca visibilizar las celebraciones y expresiones culturales de la provincia. Quienes deseen asistir deberán registrarse previamente, a fin de confirmar su participación y facilitar la organización del evento.