La Libertad Avanza llega a Charrúas: convocatoria para este viernes en la plaza principal

Charrúas, Entre Ríos. — En el marco de la campaña rumbo a las elecciones del domingo 26 de octubre, el espacio La Libertad Avanza realizará una convocatoria abierta en la plaza principal de Charrúas este viernes 10 de octubre a las 17 horas.

El encuentro, impulsado por militantes y referentes locales del espacio liberal, busca acercar a los vecinos las principales propuestas del gobierno nacional y explicar los ejes del proyecto que lidera el presidente Javier Milei, centrado en la libertad económica, la reducción del gasto político y la reconstrucción productiva del país.

Desde la organización adelantaron que se tratará de una jornada de diálogo directo con los vecinos:

“Estaremos para contarte por qué necesitamos que nos acompañes el domingo 26 de octubre”, señalaron los referentes locales en la convocatoria difundida en redes.

La actividad se suma a las distintas reuniones que La Libertad Avanza Entre Ríos viene realizando en el departamento Concordia, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del espacio y consolidar el apoyo a las políticas de desregulación económica impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, recientemente de visita en la región.

En Charrúas, localidad de fuerte perfil agroindustrial y emprendedor, los libertarios buscan consolidar un mensaje centrado en la libertad de mercado, la transparencia en la gestión pública y la generación de empleo privado, temas que han resonado especialmente en el interior entrerriano.

El acto servirá también como antesala del cierre de campaña en la zona norte del departamento, donde el movimiento liberal planea una serie de encuentros con productores, comerciantes y jóvenes.