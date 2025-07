Victoria Villarruel, en silencio tras el insulto de Javier Milei: dudas sobre su presencia en La Rural

En medio de las tensiones entre Javier Milei y Victoria Villarruel, crece la incertidumbre sobre la asistencia de la vicepresidenta a La Rural.

Tras una semana marcada por los cruces dentro del oficialismo, la atención ahora se centra en cómo se desarrollará la agenda del Gobierno este fin de semana. Crece la incertidumbre sobre si Victoria Villarruel participará en La Rural, el evento que mañana reunirá al sector agropecuario y donde Javier Milei dará el discurso de cierre.

Días atrás, el presidente cargó las tintas contra su vice al tildarla de “bruta traidora” en la Derecha Fest y reavivó un conflicto que viene en alza desde el inicio de su gestión. Sin embargo, Villarruel mantiene el perfil bajo a tal punto que todavía no confirmó si asistirá a la inauguración de la Exposición Rural de Palermo.

El silencio de la titular del Senado viene después de varias reacciones de disconformidad con el presidente. Luego de cruzar duramente por X a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se descargó en su cuenta de Instagram contra quienes la acusaban de “traidora” y hasta difundió una página web que le hace propaganda y cuestiona a Milei.

Victoria Villarruel y Karina Milei.

Getty Images

Bajo ese panorama, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó ayer que “todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto” del Gobierno, y consideró que eso no afecta el normal desarrollo del Ejecutivo. “El Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, insistió.

Cabe recordar que la última vez que Milei y Villarruel compartieron un evento fue en el Tedeum del 25 de mayo tras la muerte del papa Francisco, donde el mandatario le negó el saludo a Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Expectativas por el discurso de Javier Milei en La Rural

Por fuera de los conflictos internos, el Gobierno puso el foco en sembrar expectativas sobre el discurso que brindará Milei el sábado. El campo espera que el mandatario anuncie decisiones favorables, especialmente en torno a la eliminación o reducción de retenciones.

En esa línea, Adorni advirtió que la alocución del libertario tendrá un alto impacto mediático, pero evitó dar precisiones. Sin embargo, admitió que quitar las retenciones “es uno de los grandes objetivos del Gobierno”.