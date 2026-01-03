Vicepresidenta de Venezuela: «Aquí hay un solo presidente, y se llama Nicolás Maduro»

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la operación militar de Washington busca un cambio de régimen y el control de los recursos naturales, exigiendo la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este sábado 3 de enero la agresión militar «sin precedentes» de Estados Unidos contra el territorio nacional, perpetrada a la 1:58 de la madrugada, que culminó con el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Rodríguez afirmó que en «hay un solo presidente en este país y se llama Nicolás Maduro Moros».

Acompañada de altos funcionarios del Gobierno Bolivariano, la vicepresidenta encabezó una reunión de urgencia del Consejo de Defensa de la Nación en el Palacio de Miraflores ante la agresión militar en contra Venezuela. En este contexto, Rodríguez recordó que el ejecutivo venezolano ya había advertido sobre una agresión en curso bajo «falsas excusas y pretextos», destacando que «las caretas se habían caído».

La vicemandataria enfatizó que el verdadero objetivo de esta operación es «el cambio de régimen en Venezuela», lo que permitiría a Estados Unidos «la captura de nuestros recursos energéticos, minerales y naturales». Hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea consciente de esta verdad.

Los representantes de los poderes públicos del Estado venezolano, el alto mando militar y otras autoridades clave participaron del Consejo de Defensa de la Nación. Desde allí, la vicepresidenta exigió la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, reafirmando al mandatario como el «único presidente de Venezuela».

Rodríguez informó que el Organismo de Seguridad Ciudadana y «todo el poder nacional» de Venezuela se activaron. Esto busca ratificar la defensa de la independencia, soberanía e integridad territorial, que calificó de «salvajemente atacada». También añadió que «el pueblo de Venezuela se ha activado en las calles», siguiendo un llamado previo de Maduro para la activación de la FANB y las milicias bolivarianas.