UPCN quiere que el «ordenamiento» también alcance a los funcionarios

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pidió una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio en la que prevé proponer la conformación de una mesa de discusión del empleo público

En el gremio sostienen que con la conformación de ese ámbito, que tendrá agenda abierta, será no vinculante e irá por fuera de la paritaria, se busca evitar que el ordenamiento del Estado provincial “esté dirigido sólo a los trabajadores”.

Al respecto, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, remarcó: “Si se ordena, hay que ordenar todo, por el lado del personal pero también por el lado del gobierno; de lo contrario puede confundirse con ajuste”.

Se trata de un espacio no vinculante, conformado por fuera de la paritaria e integrado por el sindicato y distintos sectores del gobierno provincial, con el objetivo de “intercambiar información acerca de las medidas que se tomarán y sus alcances, conocer los documentos que van a circular, ver si se podrán reclamar y cuál es el contexto legal y administrativo en el cual se definen”, explicó Domínguez.

En ese marco, UPCN elevó una nota al Gobernador pidiéndole una reunión urgente para “abordar la grave situación que atraviesa la provincia en esta Argentina de Milei”. En el texto expresó: “Comprendemos que las medidas de ajuste que el Presidente y su gabinete están llevando adelante generan perjuicios que afectan seriamente al Estado provincial y, por supuesto, también a sus trabajadores. En ese sentido, quisiéramos abrir un espacio con el objetivo de analizar posibles alternativas que permitan afrontar este duro momento”.

“Si bien aún no estamos en una situación extrema, creemos que en esta coyuntura es necesario fortalecer al Estado provincial frente a un gobierno nacional que no tiene límites, que profundiza su autoritarismo, que desvirtúa la realidad, que provoca permanentemente a la sociedad con actitudes incomprensibles de cierta perversidad, que no oculta su resentimiento con los estatales y la figura del Estado, que se burla de los otros poderes. Ese Estado nacional es peligroso, entonces tenemos que estar en alerta”, advirtió Domínguez.

“Vemos que el gobierno provincial está tomando medidas”, señaló la dirigente y enumeró: “Un día nos encontramos con una resolución del CGE que baja suplencias; otro día, con circulares que piden información sobre personal transitorio o con jubilaciones de oficio. Se empezó a implementar la app Mi Trabajo, que es una herramienta de control de asistencia; y también trascendió, aunque no lo hemos confirmado, que podría haber recortes en los contratos. Y en varios ministerios todavía está abierto el conflicto de las horas extras. Todo esto, además del problema salarial, suma preocupaciones al trabajador”.

También reprochó que el sindicato “se entera de todas estas medidas por los medios”. Y reclamó: “En un momento tan delicado, duro y difícil de afrontar, debemos contar con mecanismos que nos permitan saber de antemano cuáles son los planes del gobierno para, quizás, sugerir alguna modificación o analizar los tiempos en que puedan ser aplicadas esas medidas, evitando que se implementen sorpresiva y simultáneamente, perjudicando a algún sector de trabajadores”.

Ordenar todo

“Consideramos que el ordenamiento no es un problema, pero el gobierno entiende que sólo se tiene que dar hacia los trabajadores, en cambio nosotros creemos que tiene que ser de todo el Estado, por lo tanto debe abarcar a trabajadores y gobierno”, subrayó la adjunta de UPCN.

En ese sentido, aseguró que “el gobierno dice y hace una parte del supuesto ordenamiento, pero no dice qué va a pasar con las vacantes ni por qué jubila de oficio; no informa qué va a hacer con los concursos y si va a avanzar o no el convenio colectivo; tampoco es claro respecto a los temas pendientes de la paritaria que deberían estar resueltos”, enumeró.

Por eso remarcó: “Si ordenamos, tenemos que ordenar todo, por el lado de los trabajadores pero también desde el gobierno. Porque si el ordenamiento está dirigido sólo a los trabajadores, puede confundirse con ajuste”.

Para Domínguez el temario en ese espacio tendrá que “ser abierto, para poder hablar de todo, no solamente por dónde se recorta, se achica y se ahorra”, sino que también puedan discutirse “cuestiones favorables para los trabajadores, como la capacitación, el convenio colectivo, los concursos, cómo mejorar la aplicación Mi Trabajo, o evaluar cómo viene implementándose el sistema GDE (gestión documental electrónica) y otros temas que tienen que ver con la comunicación interna de la administración pública”.

“Podríamos hablar de diálogo pero preferimos hablar de discusión”, anticipó respecto a la postura que sostendrá el Sindicato en ese ámbito.

Consideró también que “el resultado de cada reunión deberá ser transparente, es decir que se tendrá que comunicar efectivamente, para que la gente sepa lo que se abordó”. Esto, a la vez, permitirá a los delegados “ir a las asambleas con información sobre lo que está ocurriendo”.

Asimismo aclaró: “De ninguna manera planteamos un cogobierno. Lo que pretendemos es que los representantes de los trabajadores podamos hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo, intentando buscar las mejores alternativas. No sabemos si las vamos a encontrar, pero queremos tener la posibilidad de proponer, marcar errores y establecer tiempos”.

“La mesa permanente de empleo público es una propuesta de UPCN, no es obligación que el gobierno la implemente. Y si lo hace, no es vinculante pero marcaría una actitud de apertura”, resaltó y se preguntó: “¿Qué otro sector gremial está planteando alguna propuesta para atravesar este momento difícil?”.