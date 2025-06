“Un nuevo Torino debería costar 300.000 dólares”

El presidente de Renault Argentina habló sobre la posibilidad de volver a producir el Torino y los costos que demandaría. Los detalles de un intercambio de opiniones que hubo en nuestras redes.

Uno de los temas que tocó Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, en la entrevista con auto test fue la posibilidad de volver a producir el Torino. “¿Cuándo traen el Clio? ¿Cuándo vuelven al TC? ¿Cuándo hacen el Torino nuevo? Estas tres preguntas son recurrentes en mis redes sociales”, destacó el directivo.

A lo que agregó: “A la gente le explico que es un auto que sólo de fabricó en Argentina y que básicamente sólo se vendió en Argentina. Fuera del mundo es un auto completamente desconocido, nadie sabe que este auto existió, más allá de las 84 horas de Nurburgring”.

A la hora de hablar sobre el reemplazo del Torino le mostramos a Sibilla una serie de proyecciones que aparecieron en las redes con el diseño que podría tener un modelo de nueva generación. “Hacer un auto como el de la foto, por ejemplo, te costaría mínimo 350 millones de dólares de inversión”, sostuvo el ejecutivo.

“Una vez agarré a un seguidor y le hice la cuenta: con 350 millones de dólares, el auto debería costar 300.000 dólares. ¿Quién te va a pagar este auto 300.000 dólares? Por más lindo que esté y por más fanático de Torino que seas, con esa plata te comprás un montón de autos. Entonces, la cuenta no cierra por ahí, tan simple como eso”, cerró el CEO.

“Para mí el lugar del Torino es en la historia, como clásico, por eso tengo mi Torino recontra clásico original hasta los tornillos, ese es el lugar donde tiene que estar”, agregó Sibilla sobre el Torino 380 que posee en su cochera.

Por supuesto que los comentarios sobre las declaraciones del CEO de Renault no faltaron. El usuario @garciabarth1983 retrucó a Sibilla: “tu afirmación seguro es correcta lo que no me cierra es como no era imposible de fabricar y comprar en los 70 con un mercado mucho más chico que el actual (mercosur) y con costos, tecnologia y tiempo de fabricación muchos mayores a los actuales. El Torino nunca fue un auto de 300.000 dólares en su años de esplendor. Tal vez uno de 50.000 dólares. Lo que siento es que ni Argentina ni Renault son lo que eran en los 60 y 70”.

Fiel a su estilo de usar sus redes personales, el máximo directivo de Renault respondió: “Gracias por la educación. Algo raro en las redes sociales de hoy. La verdad de los hechos es que IKA se fundió y fue ahí que entró Renault a asumir la operación en Argentina. No fue el Torino el que la fundió, sino una serie de decisiones basadas más en la pasión que en las finanzas. Lo mismo paso con Ferrari, Alfa, Lambo, Lancia, Jaguar, etc, etc. Todas tuvieron que ser compradas por empresas generalistas que hacen su dinero vendiendo autos más accesibles”.

A lo que agregó: “Algunos van a mencionar a Pagani. Sí, Horacio lo entendió y no vende autos de 300.000 dólares, vende autos de 2 a 3 millones de dólares, para poquísima gente que puede comprarlos. Varios CEOs de aumotrices somos apasionados por los autos, pero como responsables del empleo de un montón de familias, tenemos que conducir la empresa con una mano en el corazón y la otra en la billetera. Para no terminar como esas empresas que dejaron vehículos icónicos que hoy despiertan pasiones, pero cuyos dueños no manejan las las riendas del negocio. Es un tema apasionante. Me divierte mucho leer los comentarios y, cuando encuentro alguien respetuoso como vos, conversar sobre lo que más nos apasiona, los autos. Fuerte abrazo y buen finde”.

Fuente : Auto test