Diario Análisis Litoral

Desde 2006 somos el primer portal de noticias del litoral

Información relacionada

liliana_salinas.jpeg

Condenaron a una Diputada Provincial por desalojo y deuda millonaria: un fallo judicial que expone a Liliana Salinas

Redacción 18 diciembre, 2025
descarga (1)

Renovación en la cúpula policial: Roncaglia tomó juramento a las nuevas autoridades de la Policía

Redacción 18 diciembre, 2025
l_1715589609

Medina negó las acusaciones y pidió el rechazo de las denuncias

Redacción 17 diciembre, 2025

no dejes de verlo

liliana_salinas.jpeg

Condenaron a una Diputada Provincial por desalojo y deuda millonaria: un fallo judicial que expone a Liliana Salinas

Redacción 18 diciembre, 2025
a2-1

Ubajay presentó en Buenos Aires la 28.ª Fiesta Provincial del Yatay y los Carnavales Ubajayenses

Redacción 18 diciembre, 2025
descarga (1)

Renovación en la cúpula policial: Roncaglia tomó juramento a las nuevas autoridades de la Policía

Redacción 18 diciembre, 2025
CNDXFP2NVRAQNKNRRZ24BAHDGA

En medio de la tensión en el Congreso, el Gobierno apeló el fallo que le ordenó ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Redacción 18 diciembre, 2025