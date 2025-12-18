Condenaron a una Diputada Provincial por desalojo y deuda millonaria: un fallo judicial que expone a Liliana Salinas

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

No se trata de una vecina más ni de un conflicto entre particulares sin relevancia pública. La Justicia condenó a Liliana Salinas, Diputada Provincial en funciones, a devolver el inmueble que ocupaba irregularmente y a pagar casi tres millones de pesos en concepto de alquileres adeudados, en una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la conducta de quienes ocupan cargos públicos.

La notificación judicial llegó antes de Navidad, casi como una ironía del calendario. Con Cédula Judicial en mano, el fallo del juez Ponce en la causa “Iriarte Francisco Ramón c/ Salinas Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres” dejó al descubierto una situación que dista mucho del discurso de austeridad y ejemplaridad que suele exigirse —y proclamarse— desde la política.

La sentencia es clara: la diputada provincial oriunda de Concordia tiene un plazo de 10 días para abandonar la vivienda ubicada en calle Laprida Nº 1747, inmueble que habría ocupado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.

No es un dato menor que en diciembre del año pasado este medio ya había informado sobre el embargo al sueldo legislativo de Salinas, medida judicial que se le impuso en su carácter de diputada. Salinas, además, es presidenta del Partido Conservador, sello que fue utilizado por Javier Milei en Entre Ríos para competir en las elecciones presidenciales de 2023. Un dato político que vuelve inevitable la pregunta sobre la coherencia entre los discursos de orden, legalidad y respeto a la propiedad privada, y los hechos concretos.

Un año después de aquel embargo, llegó el fallo definitivo. En su primer dictamen, el juez resolvió:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas a desalojar el inmueble sito en calle Laprida Nº 1747 de esta ciudad, la que se hace extensiva a cualquier otro ocupante, restituyéndolo a Francisco Ramón Iriarte”.

El segundo punto del fallo agrava aún más la situación:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez a pagar al actor Francisco Ramón Iriarte, en forma solidaria y en el término de diez días, la suma de $2.182.500, en concepto de alquileres adeudados”.

Iglesias y Rodríguez, cabe aclarar, son los garantes que respaldaron a la diputada al momento de alquilar el inmueble. Por la morosidad de la legisladora, serán ellos quienes deban responder en primera instancia ante el propietario, quedando luego habilitados a reclamar judicialmente a Salinas lo que eventualmente deban pagar.

Según pudo confirmar este medio, los garantes ya iniciaron acciones legales para resguardarse económicamente y han expresado su solidaridad con el propietario, manifestando sentirse —junto a él— perjudicados por el accionar de quien ostenta una banca en la Legislatura provincial.

El monto fijado por la Justicia corresponde a los alquileres impagos desde mayo de 2022 hasta febrero de 2024, pero el fallo agrega que deberán sumarse los meses posteriores hasta la efectiva restitución del inmueble, más intereses y costas judiciales, que fueron impuestas a los demandados bajo el principio objetivo de la derrota.

El caso vuelve a instalar una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué estándar ético se les exige a los representantes públicos? Porque cuando una diputada provincial es condenada por no pagar alquileres durante casi tres años y por retener un inmueble contra fallo judicial, ya no se trata solo de un problema habitacional.

Se trata de credibilidad, responsabilidad institucional y del ejemplo que se da desde el poder.

Efectivamente, alquilar está cada vez más duro.

Pero cumplir la ley debería ser obligatorio, sobre todo para quienes la votan.