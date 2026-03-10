DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se movilizó hasta El Arepazo, en la ciudad de Doral, Florida, en un encuentro privado con venezolanos, nicaragüenses y cubanos.

El Arepazo no es solo un restaurante, es también un lugar emblemático para la manifestación de los venezolanos de Florida, sirviendo de punto de encuentro para el exilio venezolano y cubano.

Dentro del establecimiento a Trump lo esperaban decenas de personas que al unísono gritaban “¡Estados Unidos, Estados Unidos!” y luego aplaudieron al presidente cuando cruzó la puerta.

Además de saludar a los presentes, el mandatario aprovechó para llevarse algunas arepas de regreso a Washington DC en el Air Force One.

La presencia de Trump en Doral contó con un gran despliegue de seguridad y la presencia de cientos de personas afuera de El Arepazo.