Trump dice que se reunirá con Putin incluso si el líder ruso no se reúne con Zelensky de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se reunirá con Vladimir Putin incluso si el líder ruso no se reúne con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en comentarios que sugirieron que Washington y Moscú podrían celebrar pronto una cumbre.

Los comentarios de Trump siguieron a una declaración de Putin ese mismo día, en la que afirmaba que esperaba reunirse con él la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos . Sin embargo, la Casa Blanca aún estaba ultimando los detalles de cualquier posible reunión, según informó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Cuando un periodista le preguntó si Putin necesitaría reunirse con Zelenski para lograr un encuentro con Estados Unidos, Trump respondió: «No, no lo necesita. No».

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a The Associated Press el jueves que una cumbre entre Estados Unidos y Rusia no se llevaría a cabo si Putin no accedía a reunirse con Zelenski, pero posteriormente afirmó que esto solo reducía la probabilidad de la cumbre. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

Una reunión con Trump sería un gran golpe para Putin, quien

ha rechazado ofertas previas de un encuentro presencial con Zelenski y se ha visto aislado a nivel mundial desde la invasión. Lleva tiempo sugiriendo una reunión con Trump para hablar sobre el fin de los combates. Trump también se ha jactado repetidamente de que él y Putin podrían llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Cualquier diálogo directo entre ellos sobre el conflicto también

renovaría las preguntas sobre el riesgo de excluir a Ucrania de los esfuerzos de paz.

El anuncio de Putin se produjo en vísperas de la

fecha límite que la Casa Blanca impuso a Moscú para que muestre avances hacia el fin de la guerra de tres años en Ucrania o sufrirá sanciones económicas adicionales .

Cuando se le preguntó el jueves en la Casa Blanca si su plazo del viernes se mantendría, Trump dijo sobre Putin: «Dependerá de él. Veremos qué tiene que decir. Dependerá de él. Muy decepcionado».

El presidente también se refirió a los asesinatos que continúan en ambos bandos y añadió: «No me gustan las largas esperas. Me parece una pena».

Hablando de posibles conversaciones directas con Zelenskyy, Putin dijo que había mencionado varias veces que no estaba en contra de ello, y agregó: “Es una posibilidad, pero se deben crear ciertas condiciones” para que suceda.

El Kremlin ya ha dicho que Putin y Zelensky sólo deberían reunirse cuando esté cerca de alcanzarse un acuerdo negociado por sus delegaciones.

Ucrania teme quedar marginada por las negociaciones directas entre Washington y Moscú, y Zelenski afirmó haber mantenido conversaciones telefónicas con varios líderes europeos el jueves en medio de una intensa actividad diplomática. Los países europeos se han comprometido a respaldar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para derrotar la invasión rusa.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, descartó previamente la posibilidad de que Zelenski participara en la cumbre, algo que, según la Casa Blanca, Trump estaba dispuesto a considerar . Putin ha rechazado las ofertas previas de Zelenski de reunirse para lograr un avance.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (IRF), a la izquierda, asiste a una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el jueves 7 de agosto de 2025. (Alexander Nemenov/Pool Photo vía AP)

“Proponemos, en primer lugar, centrarnos en preparar una reunión bilateral con Trump, y consideramos que es muy importante que esta reunión sea exitosa y productiva”, dijo Ushakov, añadiendo que la sugerencia del enviado especial estadounidense Steve Witkoff de una reunión que incluya al líder de Ucrania “no se discutió específicamente”.

Putin hizo el anuncio en el Kremlin sobre una posible reunión con Trump después de reunirse con el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Cuando se le preguntó quién inició las posibles conversaciones con el presidente estadounidense, Putin dijo que eso no importaba y que “ambas partes expresaron interés”.

Kirill Dmitriev, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia que se reunió el miércoles con Witkoff, dijo que una reunión entre Trump y Putin permitiría a Moscú “transmitir claramente su posición” y esperaba que una cumbre incluyera discusiones sobre cuestiones económicas mutuamente beneficiosas, incluidas inversiones conjuntas en áreas como elementos de tierras raras.

La reunión sería la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando el expresidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. Sería un hito significativo en el esfuerzo de Trump por poner fin a la guerra, aunque no hay garantía de que detenga los combates, ya que Moscú y Kiev mantienen diferencias considerables en sus condiciones para la paz .