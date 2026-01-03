Trump dice que Estados Unidos planea ‘controlar’ Venezuela y explotar sus reservas petroleras tras operación para derrocar a Maduro

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Horas después de una audaz operación militar que sacó del poder al líder Nicolás Maduro y lo expulsó del país, el presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos gobernaría Venezuela al menos temporalmente y aprovecharía sus vastas reservas de petróleo para venderlas a otras naciones.

La dramática acción culminó una intensa campaña de presión de la administración Trump contra la nación sudamericana y su líder autócrata, así como meses de planificación secreta que resultaron en la acción estadounidense más contundente para lograr un cambio de régimen desde la invasión de Irak en 2003. Expertos legales cuestionaron inmediatamente la legalidad de la operación.

Hablando con los periodistas horas después de la captura de Maduro, Trump reveló sus planes de explotar el vacío de liderazgo para “arreglar” la infraestructura petrolera del país y vender “grandes cantidades” de petróleo a otros países.

Maduro y su esposa , secuestrados durante la noche en su domicilio en una base militar, fueron trasladados inicialmente a bordo de un buque de guerra estadounidense camino a ser procesados ​​por una acusación formal del Departamento de Justicia que los acusa de participar en una conspiración narcoterrorista. Un avión que transportaba al líder depuesto aterrizó la tarde del sábado en Nueva York.

El vicepresidente de Venezuela exigió en un discurso que Estados Unidos libere a Maduro y lo llamó el líder legítimo del país.

La autoridad legal para la incursión, realizada sin la aprobación del Congreso, no estaba clara de inmediato, pero la administración Trump promovió la expulsión como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas a los EE. UU. El presidente promocionó lo que vio como otros beneficios potenciales, incluida una participación de liderazgo en el país y un mayor control del petróleo.

Trump afirmó que el gobierno estadounidense ayudaría a gobernar el país y ya lo estaba haciendo, aunque no hubo indicios inmediatos de ello. La televisión estatal venezolana continuó difundiendo propaganda a favor de Maduro, transmitiendo imágenes en vivo de simpatizantes protestando en las calles de Caracas.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde se jactó de que esta “operación extremadamente exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses”.

Se eleva humo en el aeropuerto de La Carlota tras escucharse explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron imputados en 2020 por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, pero el Departamento de Justicia publicó el sábado una nueva acusación contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, que describió al régimen como un “gobierno corrupto e ilegítimo” impulsado por una red de narcotráfico que inundó Estados Unidos con cocaína. El gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como líder del país.

Trump publicó una foto en las redes sociales que muestra a Maduro vistiendo un chándal y una venda en los ojos a bordo del USS Iwo Jima.

Ataque a primera hora de la mañana

La operación se produjo tras un esfuerzo de meses de la administración Trump para presionar al líder venezolano, que incluyó un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas sudamericanas y ataques a embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe acusadas de transportar drogas. La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en una zona de atraque que se cree fue utilizada por cárteles de la droga venezolanos, la primera operación directa conocida en territorio venezolano desde que Estados Unidos inició los ataques en septiembre.

Maduro había denunciado operaciones militares anteriores como un esfuerzo apenas velado para expulsarlo del poder .

La operación en Venezuela, que tuvo lugar 36 años después de la invasión estadounidense a Panamá en 1990 que condujo a la rendición y captura del líder Manuel Antonio Noriega, se desarrolló al amparo de la oscuridad la madrugada del sábado cuando Trump dijo que Estados Unidos apagó “casi todas las luces” en la ciudad capital de Caracas mientras las fuerzas avanzaban para extraer a Maduro y su esposa.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las fuerzas estadounidenses habían ensayado sus maniobras durante meses, aprendiendo todo sobre Maduro: dónde estaba y qué comía, así como detalles de sus mascotas y su ropa.

“Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, analizamos, ensayamos una y otra vez”, dijo Caine. “No para acertar, sino para asegurarnos de no equivocarnos”.

