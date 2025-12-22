Trump advierte a Maduro: “Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Al ser consultado en su casa de Florida si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el jefe de Estado de la unión americana dijo: “Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”.

Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que lo más “inteligente” que puede hacer el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, es abandonar el poder en Venezuela.

Al ser consultado por la prensa si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el jefe de Estado de la unión americana hizo énfasis.

“Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, mencionó Trump.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, añadió el titular de la Casa Blanca.

Este mismo 22 de diciembre, Trump se refirió a los buques petroleros incautados a Venezuela: “Lo vamos a conservar… Tal vez lo usemos en las Reservas Estratégicas… Nos quedamos con los barcos también”, pronunció.

Las declaraciones del ejecutivo norteamericano se dan al tiempo en que Estados Unidos tiene en la mira un nuevo buque petrolero señalado de tener vínculos con el régimen venezolano y el cual logró huir en medio de la operación naval estadounidense en el Caribe.

Se trata del buque Bella 1 que, según informó el diario The New York Times, citando a fuentes anónimas, intentó ingresar a las aguas venezolanas para cargar petróleo y tenía como destino Irán.

En medio de la presión estadounidense en el Caribe, el Bella 1 logró escapar este domingo a la incautación de Estados Unidos dirigiéndose hacia el mar Atlántico.

Este buque petrolero afronta sanciones por parte de Estados Unidos por su relación con Irán, por lo que Washington ha señalado que sirve para financiar el terrorismo.

De acuerdo con los seguimientos en plataformas de navegación, el barco emitió al menos 75 alertas de socorro a los barcos cercanos mientras se encontraba en aguas contiguas a Antigua y Bermuda.

Según trascendió, el Bella 1 intenta cargar petróleo de Venezuela desde noviembre pasado tras un contrato por 1 millón de barriles con la empresa estatal venezolana PDVSA a manos del régimen de Maduro.

La fuente en anonimato ha señalado que el buque sigue siendo perseguido activamente en aguas internacionales. Este es el tercer buque perseguido por Estados Unidos tras la incautación de dos más.