TRANSPARENCIA EN TIEMPO REAL: LA EDIL YAIZA PESSOLANI BECHET IMPULSAUN CONCEJO DELIBERANTE ABIERTO

Una plataforma digital para efectivizar el derecho de acceso a la Información Pública

y el deber de los funcionarios de transparentar sus actos

La concejal Yaiza Pessolani Bechet, del bloque La Libertad Avanza en Concordia,

presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación del Sistema Legislativo Abierto

(SILA), una herramienta digital que permitirá a todos los vecinos seguir en tiempo real la

actividad parlamentaria del Concejo Deliberante.



La propuesta establece que cualquier ciudadano podrá consultar —de forma libre,

gratuita y desde su celular o computadora— el recorrido de los proyectos presentados, su

estado, la comisión a la que fue girado y el resultado de cada votación. Además, incluye un

registro público detallado de la participación de los concejales en las sesiones y espacios de

trabajo legislativo, así como el sentido de su voto en cada expediente tratado. “La política

tiene que volver a rendir cuentas. Con el SILA, cada concordiense podrá saber qué se

discute, cómo se define y quiénes están presentes en la tarea parlamentaria, que es uno de

los deberes más importantes que tenemos los concejales”, explicó Pessolani

Inspirado en experiencias exitosas de municipios como Paraná, Bahía Blanca, Villa

María, Bell Ville y Hurlingham, el SILA demuestra que la apertura legislativa no solo es

viable técnicamente, sino que también promueve una participación ciudadana más activa y

exigente.

En relación con la agenda provincial, la edil remarcó que “hay un consenso creciente

en Entre Ríos sobre la necesidad de abrir la información pública y modernizar las

instituciones. Este proyecto se inscribe en ese camino, con una propuesta concreta desde el

Concejo para que la transparencia deje de ser un eslogan y se transforme en una práctica

cotidiana”.

“El SILA no es solo una página web. Es una decisión política que busca devolverle el

poder a la ciudadanía. Queremos un Concejo visible, con reglas claras y sin privilegios. La

transparencia fortalece la democracia y recupera la confianza”, agregó la edil liberal.

El proyecto establece un plazo máximo de 120 días para que el sistema esté

operativo, bajo gestión de la Presidencia del Concejo Deliberante. También habilita la firma

de convenios con universidades y entidades públicas o privadas para su desarrollo técnico,

garantizando estándares de eficiencia y sostenibilidad.

Pessolani concluyó: “La ciudadanía tiene derecho a saber qué se decide en su

nombre. Este proyecto es una herramienta para que todos puedan conocer mejor para

participar más. Si la política no se abre, la libertad no avanza”.