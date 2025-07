Trabajadores calificaron como “desprolijo” el cierre de radio Ciudadana y manifestaron su tristeza por la pérdida de sus puestos

Este jueves, en la sesión ordinaria del Concejo Delibertante de Concordia, los concejales aprobaron por mayoría un proyecto del Ejecutivo para disolver Radio Ciudadana, la emisora pública da la ciudad.

Tras una reunión con el interventor de la emisora, al menos 12 trabajadores se encontraron en los estudios de la radio. Allí, entre lágrimas, hablaron sobre su situación y brindaron declaraciones a distintos medios de la ciudad.

Claudia García, productora de la radio pública, dialogó con El Entre Ríos y dio detalles sobre cómo vive el momento. “Estoy triste por lo que nos enteramos hoy. Estamos preocupados porque es nuestra fuente laboral. Nos quedamos sin trabajo, nos cierran nuestro lugar y me siento como cuando te endulzan con un caramelo y después te lo sacan porque esto fue así más o menos, nos endulzaron, nos prometieron cosas y, en un abrir y cerrar de ojos, estamos sabiendo hoy que estamos sin trabajo”, mencionó.

Acerca de la reducción de gastos por parte de la Municipalidad y declaraciones de concejales que dijeron que era “un gasto grande” mantener la radio, mencionó: “Es una mentira muy grande. Le mienten a la gente, eso siento, porque nosotros no tenemos un sueldo millonario, estamos lejos de eso. Yo alquilo, vivo con mis hijas, con mis dos nietitos y ahora no sé que voy a hacer”, señaló entre lágrimas.

En tanto, la periodista Lucrecia Carmarán, indicó: “Teníamos rumores toda la semana, nos llamaban, nos preguntaban, nos decían cosas y nosotros tratábamos de averiguar, pero no hubo confirmación hasta hoy. A este proyecto lo tenían muy bien guardado, obviamente que íbamos a ser los últimos en enterarnos, y así fue, estando al aire vimos la sesión del Concejo Deliberante, que sacaron este proyecto sobre tablas y lo votaron. Los argumentos que dieron no los pueden sostener. Dijeron que es un gasto, que no le dábamos micrófono, y eso es mentira porque incluso siendo oposición y en campaña siempre tuvieron micrófonos para expresarse. Lo que molestaba era otra cosa, que se criticara, que se analizara”.

Al hablar sobre su trabajo, comentó: “Yo cubría el Concejo Deliberante y hacía un programa todos los viernes con un repaso de lo que pasaba el jueves en las sesiones. El último año fue insoportable el hostigamiento que tuve, no lo decía al aire porque la verdad no valía la pena, y decidí este año no hacerlo el programa por salud mental”.

Acerca de su situación y la de sus compañeros, Carmarán especificó: “Yo soy personal de planta de la Municipalidad, tengo un sueldo de municipal y nada más. Para trabajar acá gasto de mi teléfono, ocupo mi horario en mi casa para hacer la producción de los programas, por eso no tiene sentido decir que es un gasto. Acá hubo una inversión, es una radio bien puesta desde lo técnico, pero eso ya está hecho, entonces no se de qué gasto grande hablan. La mayoría de mis compañeros son contratados o monotributistas que cobran 400 mil pesos y que ahora no tiene certezas porque solamente les dijeron que en algún momento los van a llamar de Recursos Humanos”.

Según la visión de la periodista, “no se manejaron bien”. “Nos explicaron rápido que el cierre se debe a una reducción de gasto y nada más. Siquiera podían especificar si tenemos que venir o no, si nos permiten salir al aire. Queríamos saber por los contratados y monotributistas y no saben tampoco. Ya tenían preparada una ordenanza, tenían preparada la gacetilla de prensa sobre lo que pasó en el Concejo Deliberante y no tienen la respuesta sobre qué va a pasar con los trabajadores, la verdad que eso es inexplicable. Estamos muy tristes, indignados y con bronca, podríamos decir un montón de cosas que vivimos este año y medio, pero no vale la pena. Es todo muy violento, hubo gente festejando y eso no está bien”, aseguró.

Mariano Almeida, periodista deportivo de la emisora, dijo: “Acá no sobraba nadie, todos hacían su trabajo, todos tienen su función, incluso hacían horas extras sin tener remuneración. Espero que los dirigentes tengan empatía y puedan rever cada caso y que todos podamos seguir manteniendo una fuente de trabajo sea donde sea. Yo tengo dos hijos chiquitos, tengo que pensar en seguir manteniéndolos a ellos. Esto es muy triste”.

En tanto, Marcelo Maffey, periodista que trabaja hace años en la emisora, mencionó: “Vinimos a trabajar normalmente, nos pusimos a ver la sesión del Concejo Deliberante y ahí nos enteramos de la noticia. Fue todo desprolijo, muy desprolijo. Nos enteramos que dejábamos de existir, que la radio se cerraba, y aparte de esto, el personal iba a ser relocalizado, y en algunos casos se va a prescindir de ellos, medida que seguro afecta a los monotributarios o contratados y eso que acá no hay nadie con una antigüedad menor a ocho o nueve años. Este año cumplíamos diez años, en 9 meses llegábamos a la década, pero eso no podrá celebrarse”.

“Acá hay programas que se enteraron hoy de que no siguen más y son programas que se sostienen con su venta de publicidades y que ya tenían compromisos asumidos. Este aviso se da así, de la noche a la mañana, de manera muy informal. Estas cosas no se hacen”, remarcó.

Finalmente, el periodista habló sobre la falta de comunicación que hubo en el proceso. “Nadie nos dijo nada, al menos como para que estemos preparados. Obviamente cuando salió la ordenanza tratamos de comunicarnos con el intendente Azcué o el secretario de Gobierno Dell’ Olio pero no le atendieron el teléfono a ninguno de los periodistas. Tal vez más adelante quieran hablar con nosotros, pero ahora no y acá hay un grupo de gente de laburo que necesita respuestas. No hay chantas ni ñoquis, somos gente que quiere saber cómo seguir, en medio de una crisis que hace difícil todo”, concluyó.

