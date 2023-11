«Todos sabíamos que no era neutral»: Bullrich liquidó a Gerardo Morales por adoctrinar a niños en favor de Massa

Compartir esta información

Patricia Bullrich arremetió contra Gerardo Morales por hacer una suerte de campaña encubierta a favor de Sergio Massa. La presidente del PRO aseguró que el gobernador jujeño utilizó el adoctrinamiento para generar temor en contra de Javier Milei. Al mismo tiempo, la excandidata a presidente aseguró que muchos de sus votantes apoyarán a La Libertad Avanza.

La referente más importante que tiene la coalición opositora puso el foco en el mandatario de Jujuy. Esto se debe a las últimas declaraciones de Morales, quien aseguró que hará todo lo que tenga a su alcance para evitar que Javier Milei llegue a la presidencia. Esto ocurrió a pesar de que haya declarado que mantendrá su neutralidad.

Lejos de mantenerse alejado de los dos candidatos, el ex precandidato a vicepresidente sostuvo que si gana La Libertad Avanza no podrá pagar los sueldos en su provincia. Esto molestó al círculo de Patricia Bullrich y a la misma excandidata no solo por el mensaje, sino porque lo hizo en un instituto educativo ante alumnos de primaria.

Al respecto opinó Patricia Bullrich: «No me parece una novedad. Todos sabíamos que su posición neutral no era una posición neutral. Lo que más me asusta no es que haya hecho una declaración porque si lo quiere votar a Massa que lo vote a Massa aunque eso va en contra de lo que es la conformación de Juntos por el Cambio que es un modelo antikirchnerista».

«Tampoco es la posición que ganó en las PASO. Gerardo Morales perdió en las PASO por esa posición. Lo que más me preocupa es que se lo dijo a chicos de seis y siete años en una escuela. Está el video donde lo dice frente a profesores, alumnos y padres. Utilizando su rol de gobernador queriendo adoctrinar a los chicos, algo contrario a la filosofía de Juntos por el Cambio«, agregó en LN+.

Por otro lado reconoció que sus votantes están virando hacia La Libertad Avanza de cara al balotaje: «Estoy muy contenta porque la gente nos sigue. La gente, muchas veces, no dicen que lo hacen porque nosotros le decimos que lo hagamos. Me parece que es un buen modelo de conducción. Estamos ayudando muy fuertemente en la fiscalización, estamos arriba del 87% de cobertura de fiscalización en todo el país«, concluyó.

