Argentina perdió el invicto en las Eliminatorias Sudamericanas: cayó 2-0 ante Uruguay en La Bombonera

En primer lugar el capitán argentino expresó lo que fue el partido y fue autocrítico: “Nos costó jugar, ellos son intensos, tienen gente física y rápida e la mitad, la verdad que nos costó encontrar nuestro juego. Perdimos porque no nos sentimos cómodos, no tuvimos la pelota, no hicimos posesiones largas, no pudimos acelerar y nos contagiamos de su ritmo. Son un equipo que trabaja bien y en las contras tienen peligro”.

Sobre los gestos de Olivera a De Paul y el tumulto en la primera parte, dijo: “Es normal, en esta clase de partidos, en eliminatorias, contra Uruguay siempre es así, prefiero no decir lo que pienso, pero esta gente joven tiene que aprender a respetar a los mayores, a respetar porque este clásico fue duro intenso y con mucho respeto, pero tienen que aprender un poquito”.

El capitán argentino habló tras la derrota ante UruguayJUAN MABROMATA – AFP

Sobre Marcelo Bielsa y cómo acomodó a la selección uruguaya, manifestó: “Si, obviamente. Se ve la mano de su entrenador, de lo que son, en todas las selecciones que estuvo se nota su mano y tienen una muy buena camada que juegan bien. Nos tocó perder y es una prueba, podía pasar, hay que levantarse y hay que ganar en Brasil”

Por último se refirió al gran cruce del próximo martes en Brasil: “Los partidos contra Brasil son aparte como este, un partido con historia y nosotros tenemos que levantarnos y respetar lo que son ellos y jugar en el Maracaná no es fácil”.

Final del partido

Uruguay derrotó por 2 a 0 a la selección argentina. En la primera etapa, Araújo abrió el marcador. En el segundo tiempo Núñez puso cifras definitivas.

