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Ocurrió entre Las Rosas y San Genaro. Las violentas ráfagas de viento tumbaron el vehículo utilitario y desparramaron los cajones en la banquina. Hubo voladura de techos en varias localidades

El violento temporal de viento y granizo que azotó este jueves por la mañana al sur y centro-sur de la provincia de Santa Fe dejó postales impactantes. En medio de las ráfagas que causaron destrozos en áreas urbanas y rurales, un insólito accidente de tránsito ocurrió sobre la ruta provincial 65, que conecta las localidades de Las Rosas y San Genaro.

Allí, la fuerza del viento provocó el vuelco de una camioneta 4×4 que circulaba por el corredor vial. El vehículo transportaba varios ataúdes que, tras dar la vuelta de campana, salieron despedidos y quedaron desparramados en la banquina, según publicó el periodista santafesino Juan Ruiz.

En el lugar trabajó la Policía para ordenar el tránsito en una calzada sumamente resbaladiza por el agua y también personal médico para asistir a los ocupantes del vehículo volcado.

La imagen del siniestro muestra a la camioneta tumbada sobre un lateral, al borde del asfalto, mientras que a varios metros, sobre el sector de pastizales y matorrales, se observan los cajones de madera esparcidos por el impacto.

Voladura de techos y daños severos en la región

El siniestro vial se enmarca en un frente de tormenta severo que afectó a varios departamentos santafesinos. En la localidad de San Genaro, el intendente Gastón Marconcini calificó el fenómeno como “devastador” en declaraciones radiales, al dar cuenta de al menos 15 voladuras de techos, entre los que se vieron afectados un club, una escuela y un taller mecánico.

Por su parte, en Las Rosas se registraron caída de árboles y destrozos por la caída de piedra de gran tamaño. “Cerca de las 8.30 se tornó el cielo oscuro y empezó a pedrear fuerte con mucho viento; mandé a toda la administración a la calle para relevar daños”, señaló a Radio 2 el intendente local, Javier Meyer, quien confirmó que afortunadamente no se reportaron heridos graves en la zona urbana.