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El operativo se llevó a cabo en la zona sur de la ciudad y permitió incautar droga fraccionada, elementos de corte y teléfonos celulares

En la jornada de este jueves, efectivos de la Comisaría Primera llevaron adelante un importante procedimiento en el marco de una causa en etapa de investigación, que incluyó la ejecución de cuatro órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Edwin Bastián.

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios ubicados en la zona sur de la ciudad, donde los uniformados lograron secuestrar un total cercano al kilo de cocaína, además de marihuana y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Droga secuestrada

De acuerdo a la información oficial, se incautaron 204 envoltorios de nylon con cocaína (51 gramos), 19 envoltorios con “piedras” de la misma sustancia que totalizaron 808 gramos, y 17 envoltorios con marihuana (27 gramos). Asimismo, se secuestró una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

En el marco del operativo, también se procedió a la aprehensión de tres hombres, quienes quedaron supeditados a la causa por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con intervención del fiscal en turno, Dr. José Arias.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la fiscalía interviniente, mientras se avanza con las diligencias correspondientes para determinar el alcance de la actividad ilícita y posibles vinculaciones con otras investigaciones en curso.