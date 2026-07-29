Se estrelló un helicóptero en San Juan con 7 personas a bordo: murieron todos

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El siniestro ocurrió este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en la provincia de la región del cuyo.

helicóptero perdió el contacto y se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en la provincia de San Juan.

Según indicaron, se encontraban a bordo siete personas que estaban realizando un curso de capacitación en combate de incendios forestales.

El siniestro ocurrió este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto. (Gentileza: Web.)

De acuerdo a reportes oficiales, el helicóptero se dirigía a Valle Fértil para una jornada del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Por este motivo, cuatro de sus pasajeros eran oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia.

Según confirmaron las autoridades, las siete personas que iban a bordo fallecieron. El impacto se produjo en un sector conocido como Caballo Anca, un área de terreno fiscal de 64.000 hectáreas.

Efectivos policiales se encuentran trabajando para encontrar al helicóptero.
Efectivos policiales se encuentran trabajando para encontrar al helicóptero. (Gentileza: Web.)