El siniestro ocurrió este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en la provincia de la región del cuyo.

n helicóptero perdió el contacto y se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en la provincia de San Juan.

Según indicaron, se encontraban a bordo siete personas que estaban realizando un curso de capacitación en combate de incendios forestales.

El siniestro ocurrió este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto. (Gentileza: Web.)

De acuerdo a reportes oficiales, el helicóptero se dirigía a Valle Fértil para una jornada del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Por este motivo, cuatro de sus pasajeros eran oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia.

Según confirmaron las autoridades, las siete personas que iban a bordo fallecieron. El impacto se produjo en un sector conocido como Caballo Anca, un área de terreno fiscal de 64.000 hectáreas.