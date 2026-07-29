El joven de 17 años debutó en el seleccionado de Diego Placente en lo que fue victoria del equipo ante Ecuador por 2-1 en un amistoso preparativo para la Copa del Mundo de Qatar.

yer fue un día muy especial para el fútbol nacional, ya que finalmente debutó Stephen “Kiki” Ramos en la Selección Argentina Sub-17 en lo que fue victoria por 2-1 ante Ecuador en un amistoso disputado como preparación para la Copa del Mundo de Qatar que tendrá lugar en diciembre.

Aunque recién está dando sus primeros pasos en el deporte, el joven delantero de Vélez Sarsfield logró llamar la atención instantáneamente por su

historia de vida: nació en Haití, pero arribó a nuestro país luego del devastador terremoto del 12 de enero de 2010.

Kiki” Ramos, la promesa de Vélez que debutó en Argentina. (Gentileza: Web.)

Nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, Kiki llegó a tierras nacionales con apenas nueve meses de edad, unos días después de que su país natal sufrió una de las catástrofes más terribles de la historia: “Por lo que me cuentan mis papás, antes del terremoto ya habían hecho todos los papeles para adoptarme. Ellos habían venido a la Argentina para terminar unos trámites y, mientras estaban acá, ocurrió el terremoto. Como no podían comunicarse, no sabían cómo estaba yo. Por suerte fui uno de los pocos chicos del orfanato a los que no les pasó nada“, reveló en una ocasión en una entrevista con Olé.

Al crecer rodeado de pelotas, empezó a jugar al fútbol desde niño, donde siempre se pudo destacar. Finalmente, a los seis años le llegó una oportunidad que definió su vida hasta la actualidad: un vecino de la familia lo vio y se ofreció a llevarlo al Fortín de Liniers, club del que es hincha.

Kiki Ramos, la figura que debutó en la Selección Argentina

Recientemente, el delantero de 17 años fue convocado por Diego Placente para que sea parte del plantel juvenil, una noticia que recibió mientras estaba en una clase virtual de matemáticas: “No me esperaba el primer llamado a la selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté”, comentó.

Ayer, en un amistoso frente a Ecuador que resultó con victoria por 2-1 para la Albiceleste con goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, Kiki debutó con la camiseta número 22 en el segundo tiempo.

Si bien está iniciando su camino, su próximo objetivo será ser uno de los 26 convocados que afrontarán el Mundial Sub-17 en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Allí, Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.