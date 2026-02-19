WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En Santa Fe, una mujer arrojó por error $1.000.000 que su abuela había escondido en una bota y logró recuperarlos gracias al gesto solidario de dos recolectores municipales.

Un insólito episodio ocurrido en Santa Fe terminó convirtiéndose en una historia de honestidad y solidaridad. Una mujer tiró a la basura más de $1.000.000 que su abuela había escondido dentro de una bota y logró recuperarlos gracias al compromiso de dos trabajadores municipales de la ciudad de San Javier.

El hecho ocurrió cuando la nieta realizaba una limpieza general en la casa de su abuela, quien se encontraba internada. Sin saberlo, desechó una bota vieja que la jubilada utilizaba para guardar sus ahorros. Días después, al visitarla en el hospital, la mujer le indicó que buscara dinero guardado en ese calzado para afrontar gastos médicos. Fue entonces cuando la nieta comprendió el error y salió desesperada hacia el basural.

En el predio de residuos la esperaban Gerardo Martinelli y Jorge Testolini, empleados de la Municipalidad de San Javier, ubicada a 156 kilómetros al norte de la capital provincial. Ambos habían descargado recientemente el camión recolector cuando la mujer llegó preguntando si habían visto una bota con dinero en su interior.

La búsqueda entre los residuos

Sin dudarlo, los trabajadores comenzaron a revisar entre las bolsas, muchas de ellas parcialmente quemadas por el fuego utilizado para reducir los residuos. Tras una intensa búsqueda, lograron encontrar la bota, dañada pero aún con los billetes en su interior.

“Acá está la bota… y acá está el dinero”, le dijo Martinelli a la mujer, quien no podía creer lo que veía. Entre lágrimas y con las manos temblorosas, contó los billetes para verificar que no faltara nada. El monto superaba el millón de pesos, producto de ahorros de la jubilación de su abuela.

El gesto de honestidad no tardó en trascender en la comunidad. Martinelli aseguró que nunca dudaron en devolver el dinero: “No es mi plata; es de alguien que la perdió por error. Si viene a buscarla, se la entregamos”.

Un gesto que conmovió a la comunidad

Según relataron los protagonistas, no es la primera vez que viven una situación similar. Testolini recordó un episodio anterior en el que un comerciante local arrojó por error la recaudación del día y también logró recuperarla, publicó La Nación.

Al día siguiente del hallazgo, la mujer y su esposo visitaron el domicilio de Martinelli para agradecer el gesto y entregar un presente. “Lo que más valor tiene es el agradecimiento”, destacó el trabajador municipal.

La historia, que tuvo lugar en Santa Fe, se convirtió en un ejemplo de integridad en tiempos difíciles. Un acto que, aunque debería ser cotidiano, terminó siendo excepcional y reafirmó la importancia de la honestidad como valor fundamental en la comunidad.

¡COMPARTÍ ESTA NOTICIA!