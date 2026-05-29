Salvador Carubia recibió otros dos pagos por tareas en el Perilago

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Uno fue en mayo de 2016 pero no hay detalles del monto. El otro, por 544.000 pesos, se registró en octubre. Esos importes se suman al millón de pesos de agosto último.

La limpieza del predio que administra la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), sigue siendo noticia. Y la novedad está dada por otros dos nuevos decretos que le permitieron a la Gobernación reconocer el pago de servicios al empresario concordiense Salvador Carubia.

El contratista ya había percibido 1.088.000 pesos a fines del año anterior por la limpieza de 400 hectáreas y el mantenimiento de su infraestructura de servicios. El libramiento fue dispuesto a través del decreto 2.448/16 GOB, fechado el 23 de octubre de 2016 y publicado el 21 de febrero pasado en el Boletín Oficial.

La norma, con las firmas del gobernador Gustavo Bordet y del ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, sirvió para reconocer la tarea encomendada por la Codesal. Y también convalidó las facturas tipo “B” 003-00000013 y 003-00000014 extendidas por Carubia.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2016, el Poder Ejecutivo autorizó otro pago al prestador. Fue a través del decreto 1.347/16 GOB, que firmado también por Bordet y Urribarri, recién fue publicado el 23 de septiembre pasado en el Boletín Oficial.

Pero lo curioso del caso fue que se omitió mencionar el monto abonado a Carubia. La norma no está disponible en el buscador de decretos que posee la web oficial de la provincia y el importe tampoco figura en el ejemplar 26.021 del Boletín Oficial.

La publicación, en su página inicial, indicó que se reconocía “el gasto efectuado por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande bajo modalidad de contratación directa, conforme se detalla en el anexo que forma parte integrante de este (decreto)” y que se autorizaba “el pago a la firma Carubia Salvador de la factura por igual concepto correspondiente al mes de mayo de 2016”

Otro dato llamativo fue que el anexo aludido tampoco se publicó en el Boletín Oficial. Sin embargo el gobierno volvió a aludir a ese texto complementario en el siguiente párrafo del decreto 1.347/16 GOB, mediante el cual autorizó a la Codesal a emitir “la orden de pago correspondiente a fin de que la Tesorería General de la provincia haga efectiva a la firma Carubia Salvador las sumas pertinentes, según el detalle del anexo mencionado, conforme las facturas obrantes en autos, como así la pertinente al mes de mayo del presente año”.

En tanto, en octubre último, el gobierno provincial autorizó la liquidación de otros 544.000 pesos a Carubia. Lo hizo a través del decreto 3.047/16 GOB, que con las rúbricas de Bordet y Urribarri, recién se difundió a través del Boletín Oficial el 23 de marzo de este año.

El importe se corresponde con el señalado por la factura tipo “B” 003-00000020 confeccionada por Carubia. De acuerdo a lo señalado en el decreto, el monto fue asignado “en concepto de mantenimiento, desmalezado y limpieza de toda la zona del perilago, (400 Ha.) incluyendo playas y banquinas de calles, pintado de rotondas y parquización de las mismas, mantenimiento de 3 cantinas, pintura e instalación eléctrica exterior, arreglo de juegos existentes para niños, pintado de mesas y bancos existentes, retiro de ramas, escombros y sedimentos por creciente, reparación y mantenimiento de luminarias de las calles en zonas de playas”.

FUENTE: EL ENTRE RIOS