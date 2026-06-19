Ruta del Queso en Suipacha: la experiencia gastronómica para disfrutar este invierno en la provincia de Buenos Aires

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

A 120 kilómetros de Buenos Aires, este circuito gastronómico combina visitas a fábricas de quesos, plantaciones de frutos rojos y espacios de degustación con historias de tradición y paisajes rurales como escenario.

Un tramo de la Ruta Nacional N°5, el corredor que une la provincia de Buenos Aires con La Pampa, propone un itinerario exquisito para los amantes del buen comer. La propuesta es tan simple como irresistible: adentrarse en el corazón de la cuenca lechera bonaerense para conocer de cerca a los productores locales y disfrutar de sus sabores más emblemáticos.

El protagonismo se lo llevan los quesos artesanales, con visitas a fábricas, recorridos y espacios de degustación, aunque también se complementa con plantaciones de frutos rojos, ofreciendo una experiencia sensorial y cultural que incluye historia local y paisajes rurales.

El circuito gastronómico invita así a alejarse del ritmo urbano, pero sin viajar demasiado de las grandes urbes: a solo una hora y media de la Capital Federal, el partido de Suipacha abre las puertas de sus campos para mostrar los secretos de la elaboración artesanal, combinando la gastronomía de primer nivel con el aire puro del paisaje pampeano.

Ruta del Queso: dónde ir para un paseo de sabores y tradiciones

La Ruta del Queso se concibe como tal por la presencia y participación de cuatro establecimientos asociados que, cada uno a su manera y con su identidad, reflejan la esencia productiva de la ciudad de Suipacha.

Ruta del Queso: un proyecto turístico para mostrar la producción artesanal de quesos en Suipacha.

Esta iniciativa nació en 2008 como un proyecto turístico para mostrar la producción artesanal de quesos en este rincón rural. ¿El objetivo? Visibilizar el trabajo rural y transformar la producción láctea en un atractivo para los minituristas que buscan conectar con las raíces bonaerenses.

Con más de 10.000 habitantes, Suipacha tiene sus raíces en un grupo de inmigrantes vascos que, al establecerse en la zona, comenzaron a dedicarse a la producción lechera.

Si bien estos puntos de visita se articulan en conjunto para ofrecer una experiencia gastronómica completa, no existe un recorrido fijo y cada visitante puede elegir el itinerario o establecimiento que más le interese y coordinar directamente con ellos para organizar su visita.

A continuación, las cuatro firmas del sabor de Suipacha que forman parte de esta propuesta.

Fermier

Ubicación: Ruta Nacional N°5 Km 118, Suipacha.

Fundado en 1989, esta propuesta se centra en quesos de vaca con recetas francesas: aquí se elaboran variedades de quesos duros, semi duros y de pasta blanda, como el Rebleusson, Brie, Camembert, Morbier, Raclette, Goya, Danbo, Pepato, Suipacha, Fontina, Tambos y Criollos.

Fermier

Sus visitas guiadas incluyen un recorrido por el exterior de la fábrica y el tambo, coronado con una degustación en la “Reserva Fermier” que combina picada de quesos y vino.

A tener en cuenta: abre sábados, domingos y feriados (turnos a las 10:00 y 12:30 horas). Los sábados el proceso productivo está a la vista, mientras que los domingos se proyecta un video explicativo.

Cabaña Piedras Blancas

Ubicación: Ruta Nacional N°5 Km 129.3, Suipacha.

Se trata de un emprendimiento especializado en quesos de cabra, vaca y oveja, siguiendo el modelo francés de producción fermier: según indican desde su sitio web, además de ser miembros fundadores de la Ruta del Queso, también son hogar del primer Queso Premium Argentino.

Cabaña Piedras Blancas

El paseo invita a recorrer el campo -un tambo de cabras con unos 500 animales- acompañados por personal a cargo, conocer a fondo el proceso de producción caprina, realizar degustaciones guiadas y adquirir sus exclusivas especialidades.

A tener en cuenta: el tambo puede ser visitado únicamente por medio de la visita guiada con personal a cargo, todos los fines de semana del año de 10:45 a 13:00 horas. Se recomienda reservar lugar previamente a través del sitio web o contactando a (011) 15 4991-7961 / 0810 777-0272.

Il Mirtilo

Ubicación: Ruta Nacional N°5 Km 122, Suipacha.

El complemento perfecto para cortar con los lácteos: esta es una finca dedicada a arándanos, frambuesas y zarzamoras, con degustaciones de mermeladas y jugos naturales.

Il Mirtilo

Se trata de una experiencia que consiste en una recorrida por la plantación de arándanos y zarzamoras con la correspondiente explicación sobre la producción. Finalmente, los visitantes pueden hacer degustación de productos.

A tener en cuenta: las visitas guiadas al lugar se realizan los días sábados, domingos y feriados a las 11, 14 y 16 horas. Tiene un valor de $6.500 por persona (menores de 12 años no pagan). Al ser cupos limitados y para garantizar disponibilidad, se solicita realizar una reserva previa de la actividad, abonando el costo de la misma vía transferencia bancaria. Para más información, se puede consultar al (011) 15 5120-4564 / (011) 15 3405-1955.

Quesos de Suipacha

Ubicación: Ruta Nacional N°5 Km 126, Suipacha.

Bajo el lema “Despierta tus sentidos”, este cálido espacio funciona como una gran vidriera de la producción regional: Quesos de Suipacha ofrece más de 50 variedades de quesos, desde los clásicos hasta opciones gourmet, además de fiambres y conservas.

Quesos de Suipacha

Además de realizar degustaciones para grupos o individuales, este sitio es el lugar ideal también para llevarse todos los sabores y disfrutar en casa: el punto estratégico e indispensable para abastecerse y armar una heladerita antes de pegar la vuelta.

A tener en cuenta: el lugar se puede visitar todos los días de 8:30 a 20:30 horas. Para más información y/o consultas, se puede escribir a ventas.quesosdesuipacha@gmail.com o comunicarse a 2324-693541.

Consejos útiles para armar una escapada a Suipacha

Para que la experiencia en la Ruta del Queso sea perfecta, vale la pena tener en cuenta algunas recomendaciones logísticas antes de salir a la ruta:

Principalmente, se recomienda coordinar previamente la visita con cada establecimiento correspondiente, sugiriendo también reservar visitas guiadas y alojamiento con anticipación, especialmente en fines de semana largos o temporada alta.

En paralelo, es importante tener en cuenta que la propuesta de la Ruta del Queso puede hacerse tanto por cuenta propia como a través de un tour en grupo guiado.

En el caso de hacerlo de manera particular, se puede recorrer la ruta libremente en auto, visitando los establecimientos según preferencia y dedicándole tiempo y atención suficiente según interés. Para quienes opten por ir acompañados de un guía, es posible encontrar recorridos guiados en grupos pequeños (máximo 25 personas), con explicaciones sobre la elaboración de los quesos y además degustaciones.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Para complementar la visita, Suipacha es más que quesos y mermeladas: la localidad mantiene el ritmo pausado de los pueblos bonaerenses así que vale la pena hacer una caminata alrededor de la Plaza Balcarce, visitar la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (con su arquitectura fundacional) y fotografiar la antigua Estación de Tren, un imán para los amantes de la historia ferroviaria.