A apenas 900 metros del empalme de la Ruta Provincial Nº 6 con la Ruta provincial Nº 39, el estado de la calzada se ha convertido en una amenaza concreta para quienes circulan a diario. Pozos de hasta un metro de profundidad, banquinas desdibujadas y un asfalto completamente deteriorado configuran un escenario que ya no admite eufemismos: es un desastre vial.

El tramo afectado se ubica a unos 2 kilómetros antes de llegar a ruta 39 cercanías de Tala , en sentido hacia Nogoyá, una zona de tránsito permanente que combina circulación local, transporte regional y actividades comerciales informales, como una venta de productos regionales y dulces instalada a la vera del camino. Allí, convivir con semejante deterioro no es solo incómodo: es peligroso.

Según relatan vecinos y usuarios frecuentes de la ruta, hace años que no se realiza ningún tipo de reparación estructural. No se trata de baches recientes ni del desgaste lógico por lluvias o tránsito pesado: es abandono prolongado, falta de mantenimiento y ausencia total de respuestas por parte de Vialidad Provincial, el organismo responsable de garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Lo más grave es que este tramo funciona como acceso y conexión estratégica entre localidades del centro entrerriano. Cada pozo esquivado es una maniobra riesgosa; cada frenada brusca, una posible colisión. Sin señalización preventiva adecuada, sin iluminación y sin obras visibles, el Estado provincial parece haber naturalizado el deterioro, como si los accidentes fueran parte del paisaje.

Lo que no se dice

No estamos ante un problema técnico complejo ni ante una obra imposible. Estamos frente a una decisión política: dejar que el tiempo pase, que el asfalto ceda y que los riesgos se acumulen, hasta que ocurra una tragedia que recién entonces active comunicados y promesas.

Mientras tanto, Vialidad Provincial guarda silencio, y los usuarios siguen pagando el costo del abandono: roturas de vehículos, desvíos peligrosos y una sensación creciente de desprotección.

Pregunta abierta

¿Cuántos accidentes más hacen falta para que este tramo de la Ruta 6 deje de ser invisible para quienes deben mantenerla?

Imagenes : gentileza Gladys Cabrera