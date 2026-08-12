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En Paraná quedó formalmente constituido Hacer Futuro, el espacio político provincial impulsado por el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, para “convocar a los entrerrianos que quieran construir una alternativa de gobierno con experiencia, renovación, transparencia y decisión para enfrentar la corrupción”.

El acta fundacional fue suscripta por Alejandro Milocco, presidente del Partido SER; Carlos Reggiardo, apoderado de Juntos por Victoria; y Daniel Rossi, presidente de Juntos por Santa Elena.

Hacer Futuro “no surge como consecuencia de una disputa partidaria reciente. Es la continuidad de una trayectoria de casi cincuenta años de militancia durante los cuales Rossi sostuvo las mismas posiciones, aun cuando hacerlo significara enfrentar a las conducciones de su propio espacio”.

Desde el nuevo espacio señalaron que Rossi “fue protagonista de la renovación política que llegó al gobierno de Entre Ríos en 1987. Años después, ante la aparición de personajes cuestionados y la conformación de una matriz de corrupción y concentración del poder, se alejó del bustismo en sus comienzos. Elegido seis veces intendente de Santa Elena, construyó una fuerza política propia, con respaldo popular, experiencia de gestión y presencia territorial”.