Rige un alerta por calor extremo en cinco departamentos de Entre Ríos

Compartir esta información

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarillo por calor extremo en cinco departamentos de Entre Ríos.

En su último reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que hay alertas de nivel amarillo por calor extremo para localidades del oeste de Entre Ríos, suroeste de Buenos Aires y gran parte de la provincia de La Pampa. También rigen alertas amarillas por tormentas para las provincias de Mendoza, Río Negro, y Chubut, y de lluvias en Santa Cruz.

En la provincia, son cinco los departamentos afectados por las altas temperaturas: Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá. Por su parte, en provincia de Buenos Aires las altas temperaturas rondarán las poblaciones del norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y de Villarino, Puán, junto a las zonas bajas y serranas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Es de destacar que el nivel amarillo indica, ante calor extremo, efecto leve a moderado en la salud, porque las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y aquellas con enfermedades crónicas y este tipo de alertas sobre las lluvias advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Y sobre ello, el SMN recomienda al respecto “permanecer en construcciones cerradas” como viviendas particulares, escuelas o edificios, “mantenerse alejado de los artefactos eléctricos” y evitar el uso de teléfonos con cables, y si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, “cortar el suministro eléctrico”.

Recomienda que en caso de viajes, se indica “mantenerse en el interior del vehículo y evitar circular por calles inundadas, o afectadas por las inclemencias”.

Y a su vez, el organismo meteorológico pide evitar actividades al aire libre, no sacar la basura en ese lapso y retirar los objetos que impidan que el agua escurra. También sugiere quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila o material de emergencias, con linterna, radio, documentos y teléfono y recomienda no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Sobre la alerta amarilla en particular, el SMN señala además no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Solicita también que para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar la permanencia en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo e informase por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Es de destacar que el nivel amarillo indica, ante calor extremo, efecto leve a moderado en la salud, porque las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y aquellas con enfermedades crónicas y este tipo de alertas sobre las lluvias advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.