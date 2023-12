Patrcia Bullrich viajó a Rosario y lanzó el “Plan Bandera” contra el narcotráfico: “No se hace lo que quieren”

Compartir esta información

Durante la jornada del día de hoy la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, acompañada de las cuatro fuerzas federales presentó el “Plan Bandera”, el cual tendrá como objetivo el enfrentarse contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario.

Según explicó acerca de la iniciativa la funcionaria del gobierno de Javier Mieli: “Queremos que la operatividad sea al máximo. Los ciudadanos de Rosario no se sienten libres y nos acompaña una decisión política fuerte”.

Del mismo modo, también indicó acerca del proyecto: “En Rosario, el Estado ha perdido la soberanía por parte del Estado nacional, no por parte del intendente, que siempre ha informado sobre lo que estuvo sucediendo”.

Mientras que afirmó: “Hemos visto el crecimiento enorme de las muertes, los tiroteos. Esto queremos que se termine. Decidí venir en los primeros días de gestión para renovar el compromiso y poner las cosas en su lugar nuevamente. Lo haremos con más fuerza, con más dedicación y con un gobierno provincial que tiene las cosas absolutamente claras y no dará un paso atrás”.

En el evento la ministra se encontró acompañada por el gobernador de la provincia Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, donde aseguró: “Los ciudadanos de Rosario no se sienten libres, los extorsionan día a día”.

Las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el “Plan Bandera”

Por otro lado, mientras realizaba la presentación del “Plan Bandera”, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, indicó: “Creemos que no puede haber un sólo centímetro de la Argentina donde no rija la ley. Acá no se hace lo que se quiere. Solo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan. En orden y paz para vivir en libertad”.

En el mismo sentido afirmó: “Tenemos a las cuatro fuerzas trabajando bajo un comando y hemos decidido designar un funcionario que estará acompañando, que conducirá los operativos cada día. Cada hombre y mujer en operaciones deberá estar atento, queremos que la operatividad sea al máximo, porque los delincuentes salen a cualquier hora, en cualquier lugar y de cualquier manera, dispuestos a todo”.