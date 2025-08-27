Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

En el sorteo de la modalidad Tradicional del Quini 6 hubo en juego este miércoles un premio de más de 534 millones de pesos. Hubo cuatro afortunados.

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina. Conocé los resultados del sorteo y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del miércoles 27 de agosto.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.299 del miércoles 27 de agosto

Tradicional del Quini 6

11 – 08 – 45 – 17 – 10 – 38

Hubo 4 ganadores con 6 aciertos que se llevarán más de $ 125 millones cada uno.

La Segunda del Quini 6

11 – 00 – 35 – 15 – 01 – 19

El pozo quedó vacante con más de $ 2.213 millones.

La Revancha del Quini 6

45 – 24 – 44 – 32 – 23 – 33

El pozo quedó vacante con más de $ 1.402 millones.

Siempre Sale del Quini 6

05 – 07 – 02 – 16 – 33 – 06

Hubo 38 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 5 millones cada uno.