¿Quiénes no “ven” a Javier y Karina Milei?”La casta llora, la Justicia bosteza y Milei sigue sumando votos: ¿quiénes no lo quieren ver?”¿Quiénes no “ven” a Javier y Karina Milei?

Quizás estemos presenciando no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de paradigma, de época, de libreto… incluso de elenco. Argentina, esa tierra que supo parir genios y demagogos por partes iguales, está atravesando un sacudón político donde, para escándalo de muchos, los buenos modales ya no cotizan en Bolsa. Lo que cotiza, en cambio, es el 56% de aprobación que mantiene —contra viento, marea y editorial de Página 12— el presidente Javier Milei, ese economista que habla con perros muertos y le grita “¡zurdo de mierda!” al aire como si fuera un deporte olímpico.

Y ahí, en ese rincón incómodo para los adoradores del protocolo y los defensores del “consenso”, aparece también su hermana Karina, más conocida como “El Jefe”. Una mujer que no da discursos, no busca cámaras, y sin embargo mueve fichas con la eficacia de quien entendió que el poder real no se declama, se ejerce.

Lo curioso es que, a pesar del ajuste brutal, la licuadora social, la motosierra al Estado, la inflación que todavía no se derrumba como prometieron, y un Congreso que funciona menos que el WiFi en el subte, Javier Milei sigue generando una adhesión que descoloca a propios y ajenos. ¿Será que, a pesar de todo, hay una parte del país que está harta de ser tratada como idiota útil por la casta? ¿Será que, en una Argentina donde durante años se aplaudió a funcionarios que robaban pero sabían declamar a Borges, alguien valora más la autenticidad brutal que el maquillaje discursivo?

Mientras tanto, la oposición sigue buscando cómo destruir al binomio Milei-Karina. Pero no con ideas, ni con proyectos superadores, ni siquiera con algo de honestidad intelectual. No. Recurriendo, como siempre, a los mismos guiones: el “fascismo”, el “odio”, la “dictadura”, la “anarquía”, el “desquicio”, la “inestabilidad emocional”. Y claro, no falta la musa inspiradora de todos estos relatos: la doblemente condenada, eternamente protegida por un poder judicial que le rinde más pleitesía que un fanático de BTS. Cristina Fernández de Kirchner, esa que aún mueve hilos (o cree moverlos) desde su torre de mármol, mientras su séquito revolea comunicados indignados por el “destrato institucional” que, paradójicamente, jamás tuvo ella con sus adversarios.

No se trata solo de no ver a Milei. Se trata de negarlo, de ningunearlo, de reducirlo a “un loco” para no asumir lo más incómodo: que ese loco fue elegido por millones. Que ese “meado” —como despectivamente lo llama cierta aristocracia cultural que no supera el hecho de no haber sido convocada— hoy representa el hartazgo acumulado de una sociedad estafada por décadas.

Claro, las formas no gustan. Es grosero, grita, dice palabrotas, manda a leer a Mises en lugar de regalar planes. Pero después de tanto cinismo, de tanta mentira maquillada con sonrisa de campaña, de tanta indignación a la carta y tanto “debate de calidad” para justificar saqueos, la procacidad se vuelve, paradójicamente, un valor: por lo menos es sincero.

Mientras el país trata de entender si va hacia una recuperación real o hacia el colapso con perfume austríaco, muchos se revuelcan de rabia al ver que la mayoría sigue apoyando a Milei. Y es que no lo entienden. O no quieren entenderlo. Siguen esperando que todo colapse para tener razón. Aunque eso implique que también se hunda el país, el laburante, el jubilado y el changarín.

Quizás, como dice el dicho, al final de la carrera se ven los pingos. Pero si hoy hubiera que sacar una foto del momento, quedaría claro que muchos siguen apostando al outsider con motosierra antes que volver a besarle el anillo a los saqueadores de guante blanco y discursos de terciopelo.

Bienvenidos al nuevo manicomio argentino, donde los que gritan son más creíbles que los que roban en silencio.

AM

#JavierMilei #KarinaMilei #LaCastaTieneMiedo #MileiPresidente #ArgentinaHoy #PoliticaEnCrisis #CrisisEconomica #Kirchnerismo #CristinaCondenada #Milei2025 #CambioDeEpoca #ElJefe #NuevaPolitica #LibertadAvanza #NoVuelvenMas