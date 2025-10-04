Provincia y Nación impulsan la Economía del Conocimiento como pilar del empleo joven

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este viernes el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná junto al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, en el marco de la exitosa realización de ConerTech 2025 y la Expo del Empleo. Las autoridades también visitaron el Mirador TEC, un polo de innovación de vanguardia que busca consolidarse como un motor de desarrollo.

La jornada, que superó los 10.000 asistentes en su segundo día, tiene como objetivo aproximar a las personas jóvenes con la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la responsabilidad del Estado en la promoción de estos espacios y la relevancia creciente del sector tecnológico en el mercado laboral. “Estamos muy contentos de brindar este espacio, es parte de la responsabilidad que tenemos como Estado”, afirmó. Subrayó además, la necesidad de la anticipación estatal, “sabiendo que hoy uno de cada cuatro empleos se da en la industria del conocimiento y claramente en poco tiempo más eso va a seguir creciendo”.

Al recorrer el Mirador TEC, el gobernador lo destacó como un centro de referencia. “Es probablemente el polo tecnológico de innovación y de economía del conocimiento más moderno de la Argentina, que nos genera enorme orgullo”, subrayó y enfatizó en el significado de esta reconversión: “Va a ser un espacio de encuentro, también del sector académico, de juegos vinculados con la tecnología. Estamos con mucho esfuerzo pasando del siglo XIX al siglo XXI con ayuda, por supuesto, del gobierno nacional”.

Por su parte, Genua remarcó el compromiso federal y la alianza necesaria entre Nación y Provincia para impulsar el desarrollo tecnológico y la generación de empleo. “Estamos trabajando desde Nación en conjunto con las provincias, siempre avanzando hacia una agenda federal. Entre Ríos siempre demuestra y tiene el interés, la intención y la fuerza para hacer este tipo de espacios donde confluyen el mundo público, el privado, la academia, instituciones y sobre todo mucha gente joven”, indicó el funcionario nacional. Sostuvo que “el trabajo es lo más importante” y que la gente joven es la gran impulsora del desarrollo tecnológico e innovación, siendo el norte del Gobierno “generar condiciones desde el Estado para más inversiones y empleo en el sector privado”.

Innovación y empleo en un solo lugar

ConerTech, en simultáneo con la Expo del Empleo, integró a más de 25 empresas de la región, nucleadas en la Unión Industrial de Entre Ríos, ofreciendo oportunidades concretas de acercamiento al mundo laboral. En el marco de la recorrida, ambas autoridades firmaron un convenio para que el Mirador TEC cuente con un Punto Digital, una iniciativa del Gobierno nacional que ofrece acceso libre y gratuito a internet, computadoras, capacitaciones, actividades culturales, entretenimiento y asistencia en trámites del Estado en una red federal de espacios públicos.

También estuvieron presentes durante la recorrida el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher. El evento también incluyó la asistencia y acompañamiento a jóvenes en la búsqueda del primer empleo, trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Facultad de Ciencias Económicas.