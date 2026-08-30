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La Región de Salto Grande avanza en una agenda estratégica de cooperación con la República de Polonia, orientada a generar proyectos concretos en materia académica, cultural, turística y productiva, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y generar nuevas oportunidades y fuentes de trabajo para emprendedores.

Esta iniciativa articula gobiernos, universidades, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad polaca, construyendo nuevos vínculos de cooperación entre Argentina, Uruguay y Polonia.

Entre las instituciones académicas vinculadas a estos proyectos se encuentran la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En este último caso, la Asociación Civil Polska Concordia mantiene firmado un Convenio de Cooperación con la UTN, que constituye una herramienta institucional para avanzar en iniciativas de intercambio, formación, innovación y desarrollo de proyectos.

La agenda contempla, entre otros ejes, el desarrollo de circuitos turísticos vinculados con las huellas polacas en la Región de Salto Grande, la valorización de la historia y el patrimonio de la inmigración polaca, la cooperación académica, el intercambio cultural y el fortalecimiento de emprendedores y proyectos productivos.

Por el Estado de la República de Polonia participa el diplomático Konrad Łukasz Ojeda, integrante de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires, cuya representación diplomática tiene competencia concurrente sobre Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por el Municipio de Concordia participan la Secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez, y el Director de Financiamiento y Datos Abiertos, Ignacio Terenzano, en el marco de una agenda orientada a la planificación estratégica, la formulación de proyectos y la búsqueda de oportunidades de cooperación y financiamiento.

Desde la sociedad civil, este proceso es impulsado por Silvia Sierak, Presidenta de la Asociación Civil Polska Concordia y Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la Región de Salto Grande, quien viene promoviendo la construcción de vínculos académicos, culturales, turísticos y productivos entre Polonia y la región.

La iniciativa también recupera la historia de las comunidades polacas que llegaron a estas tierras en tiempos difíciles, buscando paz, trabajo, crecimiento y un futuro para sus familias, y propone transformar ese legado en una nueva etapa de cooperación internacional.

Hoy las huellas polacas no son solamente memoria: son también un puente hacia nuevas oportunidades.

La Región de Salto Grande posee universidades, conocimiento, emprendedores, patrimonio, turismo y capacidad productiva. Polonia, por su parte, representa una puerta de cooperación, intercambio y vinculación internacional.

El desafío es transformar esos vínculos en proyectos concretos que generen conocimiento, turismo, inversión, innovación, emprendimiento y trabajo.

POLONIA Y LA REGIÓN DE SALTO GRANDE

De las huellas de nuestros antepasados a los proyectos que construyen nuestro futuro.

Cooperación que une historia, conocimiento, desarrollo y trabajo.