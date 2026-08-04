Spread the love

La pobreza en Argentina volvió a mostrar un incremento durante el primer trimestre de 2026. Según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el índice de pobreza alcanzó el 30%, mientras que la indigencia llegó al 6,5%, marcando un cambio de tendencia respecto de la recuperación observada durante 2025.

El estudio, realizado sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, señala que la pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales y la indigencia 0,4 puntos respecto del último trimestre de 2025.

No obstante, en la comparación interanual los indicadores aún muestran una leve mejora, ya que en el primer trimestre del año pasado la pobreza era del 31,4% y la indigencia del 6,9%.

Concordia sigue siendo la ciudad con mayor pobreza del país

El informe vuelve a ubicar a Concordia como el aglomerado urbano con el índice de pobreza más elevado de Argentina.

De acuerdo con los datos del ODSA, el 52,5% de la población de Concordia vive por debajo de la línea de pobreza, seguida por:

Gran Resistencia: 49,7% .

. Posadas: 42,6% .

. Gran Santa Fe: 39,7% .

. Corrientes: 38,4%.

En cuanto a la indigencia, Concordia también ocupa uno de los primeros lugares del país, con un 11,2%, solo por detrás de Gran Resistencia, que registra un 24,3%.

El ranking de indigencia continúa con:

Posadas: 10,7% .

. Gran Santa Fe: 10,4% .

. Corrientes: 9,1%.

Más de un millón de personas cayeron en la pobreza

El trabajo sostiene que entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, alrededor de 1,3 millones de argentinos ingresaron a la pobreza, tomando períodos comparables al no incluir el efecto del aguinaldo.

Desde la consultora ExQuanti señalaron que “la evidencia sugiere un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025”, advirtiendo que el deterioro comenzó a evidenciarse en los primeros meses del año.

Las seis razones que explican el deterioro

El director del ODSA, Agustín Salvia, identificó seis factores principales que explican el incremento de la pobreza:

La inflación volvió a superar a los ingresos , especialmente en alimentos. Durante el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6%, mientras que los salarios crecieron solo un 8,6%.

, especialmente en alimentos. Durante el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6%, mientras que los salarios crecieron solo un 8,6%. Mayor precarización laboral , con un incremento de la subocupación y de la informalidad, que alcanzó al 44,2% de los trabajadores.

, con un incremento de la subocupación y de la informalidad, que alcanzó al de los trabajadores. La recuperación de los ingresos fue desigual , ampliando las diferencias entre sectores y empeorando la distribución del ingreso.

, ampliando las diferencias entre sectores y empeorando la distribución del ingreso. Desaceleración de la actividad económica , con caídas en sectores como la industria manufacturera y la administración pública.

, con caídas en sectores como la industria manufacturera y la administración pública. Pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones sociales , debido al rezago en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

, debido al rezago en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Aumento de los gastos fijos, especialmente por el incremento de tarifas de servicios públicos, transporte y alquileres.

La recuperación aún no llega a los sectores que más empleo generan

El Observatorio concluyó que una reducción sostenida de la pobreza solo será posible si el crecimiento económico se traduce en empleos formales, mejor remunerados y de calidad.

Sin embargo, advirtió que el escenario continúa siendo heterogéneo. Mientras sectores como el agro, la energía y la minería muestran signos de crecimiento, actividades intensivas en mano de obra como el comercio, la industria y la construcción siguen registrando retrocesos, dificultando una mejora sostenida de los ingresos de los hogares más vulnerables.

Analisis Litoral