Compartir esta información

Después del recambio de autoridades donde solo hubo un enroque de piezas con las mismas viejas caras, el PJ enfrenta una nueva realidad, NI SIQUIERA HAY FONDOS PARA PAGAR SUELDOS A LOS EMPLEADOS: NO HAY PLATA. De la misma manera en que Bordet entregó la provincia a Frigerio desprovista de recursos para hacer frente a las obligaciones básicas, en el partido que manejó durante ocho años tampoco queda un centavo, está vaciado.

Las “nuevas” autoridades del Justicialismo de Entre Ríos están pasando un momento de zozobra bastante importante, ya que no sólo están conduciendo un partido que está quebrado anímicamente, sino que también estaría quebrado económicamente. Tan penosa y ruinosa es la situación monetaria del partido, que NO HAY PLATA para los salarios de la docena de empleados que tiene en la sede central de calle 9 de Julio de Paraná.

La situación sería tan desesperante, acuciante, e irreversible por el momento, que el presidente del PJ decidió apelar a la buena voluntad de los compañeros para pagar los sueldos del personal del partido, por lo que estaría PASANDO LA GORRA entre los Legisladores provinciales, y también entre los titulares de los municipios, aunque la tarea entre estos últimos no estaría siendo fácil, ya que la quita de envío de fondos de Nación habría complicado hasta las intenciones benéficas de los intendentes.

El nuevo presidente del PJ no debería estar sorprendido de la situación con la que se encontró, ya que ha sido parte “activa” de la dirigencia como Secretario del partido durante la gestión anterior. Pero, dicen los que merodean las veredas de la Casa del Partido Peronista, que José Cáceres no esperaba encontrar un panorama tan desolador en lo económico, y antes que empezar a reclamar a quién sabe que no le daría respuesta alguna, prefirió hacer una colecta entre los más encumbrados dirigentes, y todo aquel que pueda aportar algo a la causa, ya que se trata de algo muy sagrado, como el salario de trabajadores.

Bordet no solo dejó al peronismo al borde del abismo, sin rumbo, sin espíritu, en estado catatónico, sino que también, dicen, ha habido un vaciamiento de índole monetario. Después de años donde nadie pudo tener injerencia en el manejo del partido, ahora se perciben falencias básicas que complican el funcionamiento de la organización. Durante todos estos años las Unidades Básicas estuvieron cerradas, y casi no se destinaron fondos a su mantenimiento, por lo que hoy muchos se preguntan, ¿dónde está ese dinero?

Después del paso de Bordet como presidente del PJ, el partido quedó apagado, desmantelado, y con el alma muerta prácticamente, ya que la militancia está desmovilizada, lo que se corroboró en las internas celebradas recientemente, donde el número de afiliados que fue a votar fue mínimo, y hasta irrisorio, teniendo en cuenta otros momentos gloriosos del PJ entrerriano, cuando las celebraciones de internas casi equiparaban en movimiento a unas elecciones generales. El único gran beneficiado ha sido solo Bordet, que actuó a discreción para servirse del PJ y lograr su tan ansiada banca, que hoy está siendo jaqueada por la Justicia que lo investiga por ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.