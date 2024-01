Carlos Cecco y Canali en Cafesg

Compartir esta información

El tres veces intendente de Federación, Carlos Cecco, fue confirmado como nuevo presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. El ex senador por el departamento Colón y dos veces intendente de la ciudad de San José, Pablo Andrés Canali, será vocal

Lo que fue creado como una herramienta para el desarrollo regional, fue convertida gestión tras gestión en un organismo de «desarrollo familiar», de “becas” para ñoquis y compromisos con sueldos descomunales, con casos de acumulación de haberes de otras reparticiones.

El organismo encargado de administrar el fondo formado por los aportes provenientes del excedente derivado de la explotación de Salto Grande creado en 1998, quedó totalmente desvirtuado y convertido en un aguantadero de familiares y amigos del poder.

Un ejemplo, entre tantos, el del ex gobernador Bordet dejando en planta a Eduardo MOZETIC, precisamente su concuñado, y así una lista enorme. De escándalo en escándalo, estrategias y más estrategias solo para favorecer a pocos familiares, amigos y cercanos al poder. Solo vale recordar el caso de Maximiliano Benedetto, quien reconoció que cometió los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones, privación ilegítima de la libertad y amenazas, ‘y que «gracias a un acuerdo» de quien era el presidente de Cafesg, el Ingeniero Luis Benedetto, de estrecha relación con el gobernador Bordet, solo fue seis años a prisión.

Un organismo golpeado por los acuerdos, negociados y enriquecimiento de los amigos del poder, ahora recibe una nueva conducción.

Esta semana, el gobernador Figerio designó al ex intendente de Federación, Carlos Cecco, al frente de Cafesg. Cecco fue tres veces electo como intendente de Federación, además fue legislador provincial por la Unión Cívica Radical (1995-1999) y diputado nacional (2003-2007). Su última participación como candidato a la intendencia fue en las elecciones 2023 pero perdió contra Ricardo Bravo (UP).

A comienzos de diciembre Cecco realizó una visita informal al organismo, con la iantención de realizar un relevamiento previendo ya ocupar la presidencia, lo que se confirmó este jueves.

Según Cecco, la idea es «poder lograr que los excedentes sean distribuidos en el crecimiento de todos los que conformamos los ocho Departamentos que formamos la región de Salto Grande.»

En cuanto a los nombres de quienes acompañarán en el directorio, fue confirmado como vocal el ex senador por el departamento Colón y dos veces intendente de la ciudad de San José, Pablo Andrés Canali.

Un Canali, de extracción vecinalista, que tuvo muy buena relación con el ex gobernador Bordet y de estrecho contacto con el ex intendente de Paraná, Adán Bahl. Hace algunos años, en su paso por el Senado provincial, junto con el entonces senador Lucas Larrarte, presentaron una denuncia por el mal estado de las rutas 38 y 39 que se encontraban en pésimo estado de transitabilidad (hoy siguen igual). La presentación cuestionaba la calidad de los trabajos que se habían realizado en esos caminos e involucraba no solo a la empresa que ejecuta las obras mal hechas, sino, y fundamentalmente, sobre los funcionarios de Bordet en vialidad. Llamativamente Canali no siguió con los pedidos de informes sobre el hecho irregular tampoco o fue a la justicia para denunciar y que se investigue, se calló la boca no se habló mas del tema y los caminos siguieron tal como estaban.

Habrá que cuidar celosamente lo que, según Cecco, le pidió Frigerio:que los excedentes sean distribuidos en el crecimiento de todos los que conforman los ocho Departamentos de la región de Salto Grande.