ENTRE RIOS: El Gobierno pone fecha a contratados y adscriptos

«El Estado en Entre Ríos es el principal empleador en negro, también tenemos que terminar con eso. ¿Cómo puede ser? Por supuesto hay que corregirlo, no será de un día para el otro pero lo haremos”, dijo el gobernador Rogelio Frigerio en la conferencia de prensa que ofreció este miércoles en Casa de Gobierno.

Ahora, el Gobierno está en plan «corrección» de situaciones que juzga no regulares en materia de planta de personal. “Entre 2019 y 2022 no hubo un solo pase a planta en el Senado. El 100 por ciento de los pases a planta en el Senado fueron en 2023. El 70 por ciento de los pases a planta en la Cámara de Diputados fueron a pocos meses de que el gobierno anterior se fuera. Por eso el proyecto de ley de transición para autolimitar al Estado, para que no pueda haber pases a planta y recategorizaciones. El Estado no es una guarida, no es un lugar donde se tienen que guarecer cuando termina la gestión. Tenemos que terminar con eso”.

Comparó los pases a planta y recategorizaciones en el último año de la gestión anterior con las licitaciones y adjudicaciones. “En el último año se hicieron más licitaciones y adjudicaciones de viviendas que todas las que estaban en curso. Ninguna de estas adjudicaciones o licitaciones hechas tenía presupuesto para encararlas o llevarlas adelante. Esa es la realidad. Por eso también el proyecto que enviaremos a la Legislatura para evitar que en los últimos meses de gestión se le den promesas falsas a la gente, sin el respaldo presupuestario adecuado. Esta es la realidad con la que debemos enfrentarnos todos los días. Por lo demás, el contexto macroeconómico a nivel nacional es muy difícil”, acotó.

Ahora, se conoce el texto del decreto Nº 259, del 29 de diciembre, que fijó como fecha tope para las contrataciones de personal y para las adscripciones -personal de un área que pasa a otra- el 29 de febrero próximo.

«Prorróganse hasta el 29 de febrero de 2024, los contratos de obra, contratos de servicios y

adscripciones de personas con desempeño de tareas en el ámbito de la Administración Pública Centralizada o Descentralizada que hubieran sido otorgadas por el Poder Ejecutivo, cuyo vencimiento operase en el mes de diciembre del corriente», dice la norma.

A la vez, instruyó a los ministros y secretarios de Estado «para que durante el plazo de prórroga establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado o adscripto a su jurisdicción, a efectos de evaluar la renovación de las contrataciones y adscripciones existentes».

El decreto considera de envergadura «llevar adelante una etapa de relevamiento de las situaciones laborales descriptas, lo que constituye una tarea compleja ante la falta de información sistematizada, completa y unificada sobre ello, siendo necesario, en consecuencia, disponer una prórroga de sus vínculos laborales como de sus situaciones transitorias de revista, a los efectos de poder concretar dicha tarea de análisis».