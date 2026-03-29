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El peronismo de Concordia encontró un punto en común que empieza a ordenar lo que hasta hace poco era dispersión. Con cautela, la dirigencia de la segunda ciudad más importante de Entre Ríos inició contactos y comenzó a pensar en el armado de cara a 2027.

Hay una certeza compartida que funciona como límite y motor al mismo tiempo: nadie quiere repetir una interna fatal que termine dinamitando las —muchas o pocas— chances de recuperar la intendencia. Por eso, el diálogo ya comenzó, aunque todavía con agenda acotada y movimientos medidos.

Primeros movimientos y diagnóstico común

Dirigentes como Enrique Cresto, Ángel Giano y Gustavo Bordet intensificaron los contactos para empezar a darle forma al esquema 2027. A los intercambios por chat se suman reuniones puntuales y conversaciones con referentes territoriales e intendentes del departamento.

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La hipótesis que empieza a consolidarse es clara: creen que existen condiciones para recuperar la gestión perdida hace tres años. El análisis se apoya en dos ejes principales.

Por un lado, una evaluación crítica de la gestión de Francisco Azcué, a la que califican como “mala” y con impacto electoral a mediano plazo. Por otro, la posibilidad de un efecto arrastre negativo desde el escenario nacional, en caso de que se sostenga la tendencia adversa del gobierno de Javier Milei, con quien el intendente mostró un alineamiento político marcado, incluso por momentos más explícito que el del gobernador Rogelio Frigerio.

El candidato: entre el consenso y la necesidad

Con un “espíritu dialoguista”, el peronismo empieza a delinear el perfil del candidato ideal. La consigna se repite: alguien con capacidad de sumar hacia adentro, pero también de captar votos por fuera del PJ.

En ese esquema, el nombre de Ángel Giano aparece como uno de los que mejor sintetiza ese equilibrio. Tras la derrota en la interna de 2023, retomó las recorridas territoriales con bajo perfil, pero sin descartar una eventual candidatura de consenso.

“El candidato debe tener vocación de trabajo, caminar y hablarle a la gente que hoy la está pasando mal. Hay que buscar al más competitivo”, sintetizó un dirigente provincial.

Al mismo tiempo, otras voces no descartan ampliar el menú con figuras emergentes. En ese radar aparecen nombres como Pablo Bovino, Javier Orduna o Facundo “Semilla” Pérez, además de sectores sindicales con buena relación con el peronismo, como el encabezado por Sergio Benítez en Salto Grande.

Cicatrizar antes de competir

Puertas adentro, el objetivo inmediato es otro: reconstruir confianza. Las heridas de la última interna siguen abiertas y condicionan cualquier estrategia.

En el entorno de Cresto y Bordet aseguran que ambos “dieron vuelta la página”, aunque reconocen que el verdadero desafío será llegar a una síntesis sin dejar “astillas sin lijar”.

“Enfrentar al oficialismo también implica resolver lo que queda pendiente adentro. Por eso nos estamos organizando”, graficó un dirigente.

La incógnita nacional

El reordenamiento local también está atravesado por una discusión más amplia: el alineamiento del peronismo a nivel nacional.

La figura de Axel Kicillof logró en su momento acercar posiciones entre Cresto y Giano, aunque hoy ese vínculo aparece más difuso. Mientras tanto, el espacio del peronismo federal, con Guillermo Michel como referencia en la provincia, busca instalar una alternativa propia.

Ese esquema tendrá en abril su presentación formal en Entre Ríos y podría reconfigurar alianzas hacia adelante.

Sin nombres definidos, pero con estrategia clara

Por ahora, nadie se anima a ponerle nombre al retador de Azcué, quien se perfila para ir por la reelección. Sin embargo, hay consenso en el perfil: un candidato capaz de retener el voto peronista y, al mismo tiempo, seducir a sectores independientes o desencantados.

En el PJ están convencidos de que parte del electorado de centro que en 2023 acompañó a Azcué podría buscar una alternativa opositora si el contexto económico y político no mejora.

En ese escenario, el peronismo de Concordia avanza con cautela, pero con una idea fija: esta vez, la unidad no es una opción romántica, sino una condición de supervivencia.

Fuente principal : Letra P