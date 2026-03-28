Información relacionada

BSWCYD2WPZHD5HLVS3HLVB2BLY

Más de la mitad de los intendentes, entre ellos varios históricos del peronismo, rechazaron una convocatoria de Kicillof

Redacción 27 marzo, 2026
md

Rossi publico en X que lo quieren echar del PJ por denunciar contratos truchos.

Redacción 23 marzo, 2026
KICCI-acto-en-capital

“Axel 2027”: Kicillof dio la señal de largada a su campaña con un acto en la Ciudad de Buenos Aires

Redacción 20 marzo, 2026