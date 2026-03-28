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Villa Elisa fue sede de un encuentro de dirigentes radicales en gestión que reunió a intendentes, legisladores, funcionarios y autoridades partidarias de toda la provincia, en una jornada que puso en valor la unidad del radicalismo y su acompañamiento al rumbo del gobierno entrerriano.

La actividad se desarrolló en el Salón del Hotel Quinto Elemento y tuvo su apertura a cargo de la intendenta anfitriona, Susana Lambert, junto a Alicia Oviedo, presidenta del Comité Provincial de la UCR, y Eliana Lagraña, en representación de la Juventud Radical. Ellas destacaron el compromiso territorial del partido y la responsabilidad de acompañar el proceso de transformación en marcha.

En representación de los intendentes, expuso Francisco Azcué, mientras que por el ámbito legislativo lo hicieron Darío Schneider, Silvio Gallay y Rubén Dal Molín, quienes coincidieron en la necesidad de sostener el orden de las cuentas públicas como base para el desarrollo y en la importancia de acompañar desde la Legislatura las propuestas del Ejecutivo que apuntan a generar nuevas oportunidades para los entrerrianos.

El encuentro contó con la participación del exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien valoró el rumbo de la gestión provincial y destacó la coincidencia en las decisiones estratégicas para la región.

En el plano ejecutivo, expusieron el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, los ministros de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el titular de la UEP y presidente actual del Congreso Partidario, Gustavo Cusinatto; y el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti. Ellos dieron cuenta del trabajo de gestión y del aporte técnico del radicalismo dentro del gobierno provincial.

Asimismo, el encuentro contó con la presencia de autoridades nacionales de la UCR, en representación de la Vicepresidencia del Comité Nacional.

El cierre institucional estuvo a cargo de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien convocó a fortalecer la unidad, el trabajo conjunto y la construcción de una Entre Ríos con desarrollo y proyección.